Leverkusen thua sốc

Tối 6/12 (giờ Hà Nội), Bayer Leverkusen thua 0-2 trước Augsburg đang ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng ở vòng 13 Bundesliga.

Leverkusen nhận thất bại thứ 4 ở Bundesliga mùa này.

Augsburg bước vào vòng đấu cuối tuần với tâm trạng nặng nề khi rơi xuống vị trí thứ 14 Bundesliga và bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng sớm hơn dự kiến. Ở chiều ngược lại, Leverkusen thắng 5 trong 6 trận gần nhất, trải đều từ Bundesliga, DFB-Pokal tới Champions League.

Sự tương phản lớn về mặt phong độ giúp Leverkusen được đánh giá vượt trội trước chuyến làm khách trên sân WWK Arena. Tuy nhiên, Augsburg làm đảo lộn mọi dự đoán với lối đá đầy quyết tâm ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Chỉ mất 6 phút để Leverkusen phải vào lưới nhặt bóng. Từ pha chọc khe của đồng đội bên cánh trái, Dimitris Giannoulis thoát xuống dứt điểm chéo góc thành bàn. Tới phút 28, Giannoulis tiếp tục tỏa sáng với pha chuyền như đặt cho đồng đội Anton Kade bật cao đánh đầu tung lưới đội khách.

Hai bàn thua chóng váng khiến Leverkusen choáng váng. Họ cuống cuồng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, song vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của Augsburg. Ngược lại, những pha phản công của Augsburg luôn khiến Leverkusen phải thót tim.

Sau giờ nghỉ, tình hình không thay đổi. Leverkusen thậm chí kiểm soát bóng tới 68%, tung ra 20 cú sút nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Hàng công chơi thất vọng khiến Ibrahim Maza và đồng đội bất lực trong việc tìm kiếm một kết quả thuận lợi.

Thua 0-2 trước Augsburg, Leverkusen đứng yên ở vị trí thứ 4 và bị Bayern Munich nới rộng cách biệt lên thành 14 điểm.