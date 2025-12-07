Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Leverkusen thua sốc

  • Chủ nhật, 7/12/2025 00:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 6/12 (giờ Hà Nội), Bayer Leverkusen thua 0-2 trước Augsburg đang ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng ở vòng 13 Bundesliga.

Leverkusen nhận thất bại thứ 4 ở Bundesliga mùa này.

Augsburg bước vào vòng đấu cuối tuần với tâm trạng nặng nề khi rơi xuống vị trí thứ 14 Bundesliga và bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng sớm hơn dự kiến. Ở chiều ngược lại, Leverkusen thắng 5 trong 6 trận gần nhất, trải đều từ Bundesliga, DFB-Pokal tới Champions League.

Sự tương phản lớn về mặt phong độ giúp Leverkusen được đánh giá vượt trội trước chuyến làm khách trên sân WWK Arena. Tuy nhiên, Augsburg làm đảo lộn mọi dự đoán với lối đá đầy quyết tâm ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Chỉ mất 6 phút để Leverkusen phải vào lưới nhặt bóng. Từ pha chọc khe của đồng đội bên cánh trái, Dimitris Giannoulis thoát xuống dứt điểm chéo góc thành bàn. Tới phút 28, Giannoulis tiếp tục tỏa sáng với pha chuyền như đặt cho đồng đội Anton Kade bật cao đánh đầu tung lưới đội khách.

Hai bàn thua chóng váng khiến Leverkusen choáng váng. Họ cuống cuồng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, song vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của Augsburg. Ngược lại, những pha phản công của Augsburg luôn khiến Leverkusen phải thót tim.

Sau giờ nghỉ, tình hình không thay đổi. Leverkusen thậm chí kiểm soát bóng tới 68%, tung ra 20 cú sút nhưng chỉ 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Hàng công chơi thất vọng khiến Ibrahim Maza và đồng đội bất lực trong việc tìm kiếm một kết quả thuận lợi.

Thua 0-2 trước Augsburg, Leverkusen đứng yên ở vị trí thứ 4 và bị Bayern Munich nới rộng cách biệt lên thành 14 điểm.

Tài năng gốc Việt lại tỏa sáng cho Leverkusen

Rạng sáng 3/12, Ibrahim Maza ghi bàn duy nhất giúp Bayer Leverkusen loại Dortmund khỏi cúp Quốc gia Đức.

05:59 3/12/2025

Dortmund chấm dứt đà thăng hoa của Leverkusen

Trong trận cầu tâm điểm của vòng 12 Bundesliga, Borussia Dortmund đánh bại Bayer Leverkusen 2-1 trên sân khách, chen chân vào top 3.

06:15 30/11/2025

Man City gục ngã từ sự chủ quan

Thất bại 0-2 trước Leverkusen ở Champions League không chỉ là cú vấp của Man City, mà còn là mồi lửa châm ngòi cho cuộc khủng hoảng niềm tin giữa Pep Guardiola và truyền thông Anh.

19:24 26/11/2025

