Leonardo DiCaprio thay đổi vì bạn gái kém 24 tuổi

Leonardo DiCaprio và người mẫu Vittoria Ceretti (26 tuổi) đang tận hưởng kỳ nghỉ tại đảo Ibiza, Tây Ban Nha - điểm đến nổi tiếng của giới thượng lưu. Cặp đôi sắp kỷ niệm hai năm gắn bó.

Theo Daily Mail, cả hai bắt đầu ngày mới bằng việc mua sắm tại một cửa hàng địa phương, trước khi quay lại biệt thự sang trọng mà họ thuê cùng một cặp đôi khác. Nam diễn viên xuất hiện với áo khoác bomber đen, đeo mũ lưỡi trai và kính râm để tránh gây sự chú ý. Trong khi đó, Ceretti chọn phong cách khỏe khoắn với áo thun xám, quần jeans đen.

DiCaprio trong gầy hơn trước đây. Ảnh: Backgird.

Đáng chú ý, DiCaprio hiện trông gầy gò hơn so với trước đây. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng anh không giảm cân vì vai diễn mà để cải thiện sức khỏe và theo đuổi lối sống lành mạnh của bạn gái. “Cô ấy là nguồn ảnh hưởng tích cực và anh ấy thực sự yêu cô ấy. Vittoria giờ là một phần trong cuộc sống của Leo. Anh ấy muốn giữ điều đó như vậy”, nguồn tin cho biết.

Trong nhiều năm, nam tài tử bị đồn chỉ hẹn hò với phụ nữ dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng anh đang nghiêm túc với Ceretti. “Cả hai trân trọng những gì đang có và không vội thay đổi. Vittoria là người bạn gái anh yêu nhất. Cô ấy khiến anh cảm thấy được yêu thương chân thành”, nguồn tin chia sẻ.

Hình ảnh cặp đôi được cánh săn ảnh ghi lại. Ảnh: Backgird.

Vittoria Ceretti là người mẫu nổi tiếng người Italy, từng có hôn nhân với DJ Matteo Milleri trong ba năm. Cô được cho là không e ngại lối sống du mục của DiCaprio và nhiều lần tháp tùng bạn trai trong các kỳ nghỉ tại Sardinia, Caribbean, St. Barts

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, Ceretti cho biết cả hai gặp nhau lần đầu tại Milan, nhưng từ chối chia sẻ chi tiết.

Ceretti từng thẳng thắn cho biết cô cảm thấy “phiền” khi bị gọi là “bạn gái của Leonardo DiCaprio”, thể hiện mong muốn được công nhận với tư cách cá nhân thay vì chỉ gắn với mối quan hệ tình cảm.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, là một trong những nam diễn viên hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng qua các bộ phim như Titanic, The Revenant, Inception và The Wolf of Wall Street. Với sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, DiCaprio đã giành một giải Oscar và nhiều giải thưởng danh giá khác.