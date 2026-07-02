Leo đỉnh Empire State 102 tầng cầu hôn, cặp đôi bị bắt

Hai nghệ sĩ mạo hiểm người Nga gây xôn xao khi trèo lên đỉnh tòa Empire State ở New York, giương biểu ngữ kêu gọi hòa bình rồi thực hiện màn cầu hôn ở độ cao hơn 440 m.

Cặp đôi người Nga leo lên cột ăng ten có độ cao 443 m so với mặt đất, giơ cao biểu ngữ hòa bình. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters ngày 1/7, vụ việc xảy ra vào khoảng giữa trưa cùng ngày (giờ địa phương) tại tòa nhà Empire State cao 102 tầng - một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố New York.

Hai nhân vật chính được xác định là Angela Nikolau (33 tuổi) và Ivan Kuznetsov (32 tuổi), còn được biết đến với nghệ danh Ivan Beerkus. Cả hai đều nổi tiếng trong giới "rooftopping" với những màn chinh phục các tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới.

Trong trang phục màu đen và đeo mặt nạ, cặp đôi đã leo lên đỉnh cột ăng-ten ở độ cao khoảng 443 m so với mặt đất.

Tại đây, họ giương cao một biểu ngữ với thông điệp: "Khi sức mạnh của tình yêu chiến thắng tình yêu quyền lực, thế giới sẽ biết đến hòa bình."

Hình ảnh do trực thăng ghi lại cho thấy sau khi treo biểu ngữ, cả hai di chuyển xuống một bệ nhỏ bên dưới cột ăng-ten. Ngay tại đó, Ivan Kuznetsov bất ngờ quỳ gối cầu hôn Angela Nikolau. Cặp đôi sau đó ôm hôn nhau giữa không trung trước khi Angela chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn đính hôn lên tài khoản Instagram cá nhân.

Angela Nikolau và Ivan Kuznetsov vốn được biết đến qua những màn leo trèo không sử dụng dây bảo hộ trên các công trình cao tầng ở nhiều quốc gia. Năm 2024, câu chuyện tình yêu và hành trình chinh phục các tòa nhà chọc trời của họ được tái hiện trong bộ phim tài liệu "Skywalkers: A Love Story" do Netflix phát hành.

Sau khi phát hiện vụ việc, Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh tòa nhà Empire State và triển khai lực lượng cứu hộ. Hai cảnh sát đã phải vượt qua bốn chiếc thang để tiếp cận và đưa cặp đôi xuống đất an toàn.

Giới chức sau đó bắt giữ Angela Nikolau và Ivan Kuznetsov với hàng loạt cáo buộc, gồm đột nhập trái phép, gây nguy hiểm do hành vi liều lĩnh, phá hoại tài sản, can thiệp trái phép vào tài sản và xâm nhập khu vực cấm.

Các điều tra viên hiện vẫn chưa xác định được bằng cách nào hai người có thể tiếp cận đỉnh cột ăng-ten - khu vực vốn được bảo vệ nghiêm ngặt và không mở cửa cho công chúng.

Trao đổi với CNN, cựu Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Andrew McCabe cho rằng vụ việc đã đặt lực lượng thực thi pháp luật và ban quản lý tòa nhà vào tình thế đặc biệt khó khăn. Theo ông, những hành vi như vậy cần bị xử lý nghiêm để tránh tạo tiền lệ nguy hiểm, bởi các màn leo trèo mạo hiểm trên những công trình cao tầng luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Trong khi đó, đại diện tòa nhà Empire State gọi đây là một vụ xâm nhập trái phép. Họ cũng hài hước nhận xét rằng cặp đôi hoàn toàn có thể lựa chọn dịch vụ cầu hôn chính thức tại đài quan sát của tòa nhà, thay vì thực hiện màn tỏ tình đầy rủi ro trên đỉnh cột ăng-ten.