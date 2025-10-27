Lệnh trừng phạt mới của Mỹ giáng mạnh vào kinh tế Nga

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, các lệnh trừng phạt mới có thể làm giảm tới 30% doanh thu từ dầu mỏ của Liên bang Nga.

Bộ trưởng tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: REUTERS

Theo kênh TVP World của Ba Lan, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS hôm 26/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các biện pháp trừng phạt mà Nhà Trắng vừa áp đặt đối với hai tập đoàn năng lượng quốc doanh của Liên bang Nga có thể khiến doanh thu từ dầu mỏ của Moskva sụt giảm tới 30%.

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của Điện Kremlin trong việc duy trì cỗ máy chiến tranh.

Các biện pháp trừng phạt mới này cho phép đóng băng toàn bộ tài sản của Rosneft và Lukoil tại Mỹ, đồng thời mở đường cho các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch với các thực thể bị đưa vào danh sách đen.

Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của Tổng thống Trump đối với Moskva kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1, và diễn ra sau khi một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Hungary bị hủy bỏ, do Điện Kremlin từ chối nhượng bộ trong các yêu cầu cứng rắn liên quan đến việc chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 24/10 cho biết quyết định của chính quyền Trump áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện lên Rosneft và Lukoil được xem là một “cơn địa chấn chính sách”, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính quyền Trump cuối cùng đã chuyển từ “ngoại giao mềm mỏng” (củ cà rốt) sang “biện pháp cưỡng chế” (cây gậy) trong nỗ lực gây áp lực lên Tổng thống Vladimir Putin và chấm dứt xung đột Ukraine.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, tuyên bố rằng nền kinh tế Liên bang Nga miễn nhiễm với trừng phạt và các biện pháp trừng phạt mới này chỉ khiến giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao hơn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bác bỏ nhận định của ông Dmitriev về “sức mạnh” của nền kinh tế Liên bang Nga, đồng thời gọi vị đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin là một “nhà tuyên truyền”.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ Liên bang Nga sẽ cảm nhận được tác động đau đớn của các lệnh trừng phạt này ngay lập tức”, ông Bessent nói và cho biết thêm: “Tôi có thể nói với các bạn rằng chúng ta đã thấy Ấn Độ đã hoàn toàn dừng nhập khẩu dầu Nga, và nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc cũng đã ngừng mua dầu Nga”.

“Quý vị thực sự định đăng những gì một nhà tuyên truyền Nga nói sao?”, ông Bessent chất vấn người dẫn chương trình Margaret Brennan trong chương trình Face the Nation của CBS. “Tôi có thể hỏi, ông ta còn có thể nói gì khác chứ? Chẳng nhẽ lại là ‘ồ, điều này thật khủng khiếp và nó sẽ buộc ông Putin phải ngồi vào bàn đàm phán’ ư?”

“Rõ ràng là nền kinh tế Liên bang Nga hiện nay là nền kinh tế thời chiến, tăng trưởng gần như bằng 0. Lạm phát, theo tôi, đã vượt 20% (trong khi số liệu chính thức của Liên bang Nga công bố là 8,4%), và mọi hành động của chúng tôi đều nhằm buộc ông Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Chính dầu mỏ là nguồn tài chính cho cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga, và tôi tin rằng chúng ta có thể giáng một đòn mạnh vào lợi nhuận của ông Putin”, ông Bessent nói tiếp.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho biết doanh thu dầu mỏ của Liên bang Nga đã giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, và ông dự đoán các lệnh trừng phạt mới có thể làm giảm thêm 20–30% nữa.

“Vì vậy, Tổng thống Trump từng bị chỉ trích là chưa hành động đủ mạnh. Giờ đây ông ấy đã thực hiện một bước đi táo bạo, và quý vị lại trích dẫn lời một nhà tuyên truyền Nga (Dmitriev)”, ông Bessent nói thêm.