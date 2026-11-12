Lệnh cấm kỳ lạ của bóng đá Trung Quốc gây sốt trở lại

Bóng đá Trung Quốc tỏ ra nghiêm ngặt hơn về quy định kiểm soát hình xăm đối với các tuyển thủ quốc gia.

Bóng đá Trung Quốc siết lại quy định hình xăm của cầu thủ.

Sau một thời gian nới lỏng, giới chức nước này tái áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt, yêu cầu cầu thủ che kín hình xăm mỗi khi khoác áo đội tuyển. Động thái diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Trung Quốc liên tiếp nhận kết quả thất vọng trên sân cỏ.

Theo L'Equipe, một số tuyển thủ Trung Quốc phải sử dụng ống tay áo có màu gần giống da người để che hình xăm trong trận giao hữu với Tajikistan hôm 6/10. Đây là trận đấu mà tuyển Trung Quốc để thua đối với tỷ số 0-1.

Trước đó, đội bóng xứ tỷ dân lần lượt nhận thất bại 0-3 trước New Zealand và 0-5 trước Palestine. Chuỗi kết quả đáng thất vọng khiến Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA.

William Bi, nhà báo kiêm chuyên gia phân tích bóng đá tại Bắc Kinh, nhận định thành tích sa sút có thể khiến giới chức thể thao Trung Quốc gia tăng áp lực lên đội tuyển. Theo ông, hình xăm vẫn bị một bộ phận quan chức xem là "biểu tượng của ảnh hưởng phương Tây" và "lối sống bị coi là suy đồi".

Thực tế, quy định này không phải điều mới mẻ. Trung Quốc bắt đầu siết chặt việc kiểm soát hình xăm của cầu thủ đội tuyển quốc gia từ giai đoạn 2018-2019, yêu cầu họ che đi khi thi đấu cũng như xuất hiện trước truyền thông.

Cầu thủ Trung Quốc phải che hình xăm khi lên tuyển.

Đến tháng 12/2021, Tổng cục Thể thao Trung Quốc ban hành chỉ thị nghiêm ngặt hơn. Theo đó, cầu thủ đội tuyển quốc gia và U23 bị cấm xăm hình mới. Những người đã có hình xăm phải xóa bỏ hoặc che kín trong các buổi tập và trận đấu, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Quy định thậm chí được mở rộng xuống các đội trẻ U20 và những cấp độ thấp hơn, khi cầu thủ có hình xăm có thể bị loại khỏi danh sách triệu tập. Giới chức Trung Quốc giải thích đây là biện pháp nhằm xây dựng hình ảnh tích cực, biến cầu thủ thành tấm gương cho giới trẻ và tăng cường giáo dục tinh thần dân tộc.

Một điểm đáng chú ý là lệnh hạn chế này không áp dụng tương tự tại cấp CLB. Các cầu thủ vẫn được phép để lộ hình xăm khi thi đấu ở giải vô địch quốc gia, nhưng phải che kín khi khoác áo đội tuyển.

Quy định tiếp tục thu hút sự chú ý trong hai trận giao hữu sắp tới của Trung Quốc gặp Malaysia ngày 14/11 và Bahrain ngày 17/11. Đây sẽ là dịp để người hâm mộ quan sát cách các tuyển thủ thực hiện những yêu cầu mới từ cơ quan quản lý bóng đá nước này.

Xôn xao clip cầu thủ Trung Quốc không ghi bàn trước khung thành trống Hôm 27/6, cầu thủ bên phía Shijiazhuang Gongfu có tình huống bỏ lỡ khó tin trong trận thắng Nanjing City 2-1 thuộc vòng 12 giải hạng Nhất Trung Quốc.