Lee Sang Bo trước khi qua đời

Theo The Korean Herald, thông tin Lee Sang Bo đột ngột qua đời vào hôm 26/3 gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Giới chức đang điều tra nguyên nhân cái chết của tài tử sau khi nhận được tin báo từ gia đình. Linh cữu của nghệ sĩ được quàn tại phòng số 3, Nhà tang lễ Trung tâm Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) vào chiều 27/3.

Sự ra đi đột ngột của Lee Sang Bo đang làm dấy lên nhiều bàn luận, nhất là khi dân mạng "soi" ra những động thái bất thường của tài tử trước khi qua đời, theo Chosun. Cụ thể, ngôi sao đã chuyển ảnh đại diện và ảnh nền trên ứng dụng nhắn tin về mặc định. Đồng thời, Lee Sang Bo cũng xóa sạch danh sách theo dõi trên mạng xã hội cùng toàn bộ bài đăng.

Việc tài tử xóa sạch thông tin của bản thân trên các trang mạng ngay trước khi được thông báo qua đời khiến dân mạng thắc mắc. Nhiều đồn đoán dấy lên xung quanh cái chết của Lee Sang Bo, song phía gia đình nam nghệ sĩ chưa có động thái lên tiếng.

Lee Sang Bo sinh năm 1981 (một số nguồn tin khác cho rằng anh sinh năm 1983). Tài tử ra mắt năm 2006 với bộ phim đầu tay The Invisible Man của KBS2, sau đó gây chú ý và góp mặt trong nhiều tác phẩm khác như Golden Era of Daughter-in-law, Bad Love, Private Lives, Miss Monte-Cristo, Elegant Empire…

Năm 2022, anh từng bị điều tra vì nghi vấn sử dụng chất cấm nhưng không bị truy tố do không đủ bằng chứng. Sau khi xem xét hồ sơ y tế, cảnh sát xác nhận diễn viên đang sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ, do các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Xuất hiện trong chương trình tạp kỹ vào cuối năm 2022, Lee Sang Bo từng thẳng thắn chia sẻ về quá khứ nhiều biến cố. Anh tiết lộ bi kịch mất toàn bộ người thân, bao gồm cha mẹ và em gái.

Sau đó, Lee Sang Bo trở lại công việc diễn xuất và gặt hái thành công với Elegant Empire. Năm ngoái, anh thậm chí còn ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý, cho thấy quyết tâm tiếp tục sự nghiệp. Chính vì vậy, thông tin tài tử đột ngột qua đời khiến công chúng không khỏi hoang mang và xót xa.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.