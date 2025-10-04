Từ những sitcom ăn khách như Ông ấy đến rồi (2008), Gia đình là số một - phần 2 (2009), đến chuỗi game show Running Man đình đám, Lee Kwang Soo rõ ràng là cái tên quen thuộc với khán giả châu Á, và ở Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Nhân dịp ra mắt Tay anh giữ một vì sao, bộ phim hợp tác Việt-Hàn mà bản thân đóng chính, nam diễn có cuộc gặp gỡ với Tri Thức - Znews trên theINTERVIEW.
Theo Lee Kwang Soo, dù đã ghé thăm Việt Nam nhiều lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh ở lại lâu đến vậy, khi đã có hàng tháng trời ròng rã từ TP.HCM đến Đà Lạt để quay phim. Nam diễn viên còn hài hước chia sẻ: “Giờ đây, đến chủ quán phở cũng đã quen mặt của tôi”.
Lee Kwang Soo tâm sự khoảng thời gian dài ở một đất nước xa lạ mang đến cho anh không ít bất an, nhưng bù lại, bản thân đã có được những trải nghiệm đáng nhớ, mà như anh mô tả là “không mấy lần trong đời có được”.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.