Lee Kwang Soo cho biết bản thân giờ đây đã rất quen thuộc với đường phố TP.HCM, gọi những khoảnh khắc ở Việt Nam là trải nghiệm “không mấy lần trong đời có được”.

Từ những sitcom ăn khách như Ông ấy đến rồi (2008), Gia đình là số một - phần 2 (2009), đến chuỗi game show Running Man đình đám, Lee Kwang Soo rõ ràng là cái tên quen thuộc với khán giả châu Á, và ở Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Nhân dịp ra mắt Tay anh giữ một vì sao, bộ phim hợp tác Việt-Hàn mà bản thân đóng chính, nam diễn có cuộc gặp gỡ với Tri Thức - Znews trên theINTERVIEW.

Theo Lee Kwang Soo, dù đã ghé thăm Việt Nam nhiều lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh ở lại lâu đến vậy, khi đã có hàng tháng trời ròng rã từ TP.HCM đến Đà Lạt để quay phim. Nam diễn viên còn hài hước chia sẻ: “Giờ đây, đến chủ quán phở cũng đã quen mặt của tôi”.

Lee Kwang Soo tâm sự khoảng thời gian dài ở một đất nước xa lạ mang đến cho anh không ít bất an, nhưng bù lại, bản thân đã có được những trải nghiệm đáng nhớ, mà như anh mô tả là “không mấy lần trong đời có được”.