Lee Kang-in trước ngưỡng cửa lịch sử

Tiền vệ Lee Kang-in đứng trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc tại đấu trường Champions League.

Nếu PSG của Lee Kang-in đánh bại Arsenal ở chung kết Champions League tối 30/5, tiền vệ sinh năm 2001 sẽ trở thành cầu thủ Hàn Quốc lẫn châu Á đầu tiên vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu trong hai mùa liên tiếp.

Trước đó, Lee cùng PSG chạm tay vào chiếc cúp Champions League mùa 2024/25 sau chiến thắng 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết. Đây cũng là trận chung kết có cách biệt lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Ở trận đấu này, dù không được tung vào sân và chỉ ngồi dự bị suốt 90 phút, Lee vẫn đủ điều kiện nhận huy chương vô địch nhờ những đóng góp trong hành trình của đội bóng nước Pháp.

Đến mùa giải năm nay, Lee ra sân 10 trận cho PSG nhưng chỉ đóng góp 1 pha kiến tạo. Anh chủ yếu được HLV Luis Enrique sử dụng trong vai trò xoay tua đội hình tại Ligue 1.

Trước Lee, bóng đá châu Á từng chứng kiến Park Ji-sung đăng quang Champions League cùng Manchester United ở mùa giải 2007/08. Tuy nhiên, cựu danh thủ Hàn Quốc không được đăng ký thi đấu trong trận chung kết gặp Chelsea năm đó. Hai lần sau góp mặt ở chung kết vào các năm 2009 và 2011, Park đều nhận thất bại trước Barcelona.

Trong khi đó, Son Heung-min là cầu thủ châu Á gần nhất thi đấu ở trận chung kết Champions League. Khi còn khoác áo Tottenham, tiền đạo người Hàn Quốc đã chơi trọn vẹn 90 phút trong thất bại 0-2 trước Liverpool vào năm 2019.

