Lee Kang-in sắp có bến đỗ mới

Tương lai của Lee Kang-in tại Paris Saint-Germain gần như đi đến hồi kết trong hè này.

Lee Kang-in trở lại La Liga chơi bóng.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay Atletico Madrid đang đẩy mạnh đàm phán với đại diện của Kang-in. Các bên tiến rất gần tới việc hoàn tất thỏa thuận cá nhân, trước khi đội bóng thành Madrid làm việc với PSG để chốt thương vụ.

Theo Cadena SER, Kang-in đã sớm đồng ý gia nhập Atletico. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn nằm ở PSG. Đội bóng thủ đô nước Pháp muốn thu về ít nhất 27 triệu euro từ thương vụ này, sau khi chiêu mộ Kang-in vào năm 2023 với mức phí thấp hơn đôi chút.

Dù vậy, nguồn tin khẳng định khả năng hoàn tất vụ chuyển nhượng là rất cao. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi không muốn giữ chân một cầu thủ không còn mong muốn gắn bó, đặc biệt là một người luôn giữ thái độ chuyên nghiệp dù không được trọng dụng.

Kang-in góp mặt trong đội hình giàu sức cạnh tranh của PSG, song chưa bao giờ thật sự trở thành lựa chọn ưu tiên dưới thời HLV Luis Enrique. Ở những trận đấu lớn, cầu thủ 25 tuổi thường xuyên ngồi dự bị hoặc chỉ được sử dụng hạn chế. Điều đó khiến anh quyết định tìm kiếm một bến đỗ mới để có nhiều cơ hội ra sân hơn trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

Trước đó, Lyon và Monaco dường như cũng quan tâm đến tuyển thủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Atletico Madrid mới là điểm đến mà Lee ưu tiên từ đầu. Mối liên hệ giữa cầu thủ này với Giám đốc Thể thao Mateu Alemany được xem là yếu tố quan trọng thúc đẩy thương vụ. Alemany là người từng theo sát quá trình phát triển của Lee khi còn làm việc tại Valencia và Mallorca.

Trong trường hợp Kang-in ra đi, PSG khả năng sẽ bổ sung thêm một tiền vệ chất lượng trong mùa hè này nhằm tăng chiều sâu đội hình.