Lee Kang-in chốt tương lai

Tiền vệ Kang-in Lee dập tắt những tin đồn liên quan tới khả năng rời Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Lee Kang-in không muốn rời PSG.

Theo Le Parisien, Lee cảm thấy hài lòng với cuộc sống cũng như định hướng tại PSG. Tuyển thủ Hàn Quốc không có kế hoạch chia tay đội bóng nước Pháp trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thay vào đó, anh quyết tâm chiến đấu cho vị trí của mình, nơi Lee tin rằng vẫn còn nhiều cơ hội để khẳng định giá trị.

Lee hiện còn hợp đồng với nhà đương kim vô địch châu Âu đến tháng 6/2028 và đang tập trung tối đa cho quá trình hồi phục chấn thương. Anh đặt mục tiêu sớm trở lại cạnh tranh suất đá chính trong đội hình của HLV Luis Enrique.

Mùa giải này, tiền vệ sinh năm 2001 đóng góp 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường. Bối cảnh hiện tại của Lee đã thay đổi đáng kể so với mùa hè năm ngoái. Khi đó, anh từng không giấu được sự thất vọng vì cơ hội ra sân hạn chế và để ngỏ khả năng tìm kiếm bến đỗ mới.

Theo Cadena Ser, Atletico từng bày tỏ sự quan tâm tới trường hợp của Lee, đặc biệt đánh giá cao khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng hàng công. Nguồn tin này còn cho rằng cầu thủ người Hàn Quốc sẵn sàng cân nhắc lời đề nghị từ đội bóng thành Madrid, nhất là khi anh từng có quãng thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Valencia và Mallorca.

Tuy nhiên, trước quyết định ở lại của Lee, Atletico buộc phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Về phần mình, tuyển thủ Hàn Quốc muốn tập trung cải thiện phong độ và duy trì nhịp thi đấu ổn định trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần.

Son Heung-min lại ghi tuyệt phẩm sút phạt Son Heung-min sút phạt thành bàn ở phút 90+5 cho LAFC vào lưới Vancouver Whitecaps tại trận play-off bán kết miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.