Lee Kang-in chốt tương lai

Lee Kang-in khả năng cao ở lại PSG khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay sắp đóng cửa.

Lee Kang-in sẽ ở lại PSG. Ảnh: Reuters.

Theo Le Parisien, HLV Luis Enrique chốt sổ đội hình hiện tại và nhiều khả năng không có gương mặt nào rời đi trong ngày cuối chợ hè. Marco Asensio là trường hợp đặc biệt khi anh có thể gia nhập Fenerbahce hoặc Aston Villa vào cuối ngày 31/8 (giờ địa phương).

Ban lãnh đạo PSG, đặc biệt là Giám đốc Thể thao Luis Campos cùng HLV Luis Enrique, không hề có ý định để Lee Kang-in rời đi trong kỳ chuyển nhượng hè này. Niềm tin dành cho Lee càng lớn hơn sau màn trình diễn chói sáng tại Siêu cúp châu Âu 2025, nơi anh ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Tottenham.

Hợp đồng giữa Lee và PSG vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2028. Nhà vô địch nước Pháp từng ra giá 50 triệu euro cho bất kỳ CLB nào muốn có tuyển thủ Hàn Quốc. Con số này bị đánh giá quá cao và khiến nhiều đội bóng bỏ cuộc.

Các nguồn tin cũng tiết lộ với Le Parisien rằng đại diện của Lee tiến hành thảo luận với nhiều đội bóng tại Premier League, nhưng cuộc thương thảo không có tiến triển.

Ở Ligue 1 mùa này, Lee ra sân ở hai trận gặp Nantes và Angers, trong đó có một trận đá chính. Tuyển thủ Hàn Quốc kỳ vọng có một mùa giải bùng nổ để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026.

