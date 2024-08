Lee Jong Suk khoe loạt ảnh ở Đà Nẵng

Tài tử Lee Jong Suk chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch Đà Nẵng. Anh bày tỏ thích thú khi ngắm hoàng hôn, đi dạo dọc bờ biển.

Ngày 3/8, Lee Jong Suk "xả" loạt ảnh du lịch Đà Nẵng cùng gia đình, bạn bè. Trong bức hình được chia sẻ, tài tử xứ Hàn khoe cơ bắp khi đang bơi, ngắm hoàng hôn. Lee Jong Suk đội nón lá, dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc ở nhà hàng.

Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1989 cũng đăng video hướng về bãi biển Đà Nẵng. Loạt ảnh ngay lập tức được người hâm mộ Việt chia sẻ trên các diễn đàn cùng nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú, phấn khích.

Lee Jong Suk "xả" loạt ảnh du lịch Đà Nẵng. Ảnh: @jongsuk0206.

Vài ngày trước, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh Lee Jong Suk được cho là có mặt ở khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Đà Nẵng. Trong ảnh được chia sẻ, tài tử diện áo phông, đội mũ lưỡi trai đơn giản, đang dùng bữa trưa.

Chuyến đi của Lee Jong Suk diễn ra giữa thời điểm nghi vấn anh chia tay IU gây xôn xao. Về chuyện này, người trong cuộc tạm thời giữ im lặng.

Đây không phải lần đầu tiên sao phim Big Mouth đến Việt Nam. Vào tháng 10/2023, Lee Jong Suk tổ chức fan meeting mang tên Dear. My With tại TP.HCM. Nghệ sĩ nhiệt tình giao lưu với người hâm mộ Việt. Anh còn "thả thính" bằng nhiều câu tiếng Việt như "Anh thích em", "Em dễ thương"...

Lee Jong Suk xuất thân người mẫu với chiều cao 1,86 m, gương mặt điển trai. Anh nổi tiếng từ phim School 2013. Sau đó, nam diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng như I Can Hear Your Voice (2013), Doctor Stranger (2014), Pinocchio (2014), W (2016), While You Were Sleeping (2017), Romance Is a Bonus Book (2019), Big Mouth (2022)...