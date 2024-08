Brooklyn Beckham bị gãy xương

Brooklyn Beckham nhập viện sau khi gặp chấn thương vai nghiêm trọng. Sức khỏe của anh hiện đã ổn.

Theo The Sun, Brooklyn Beckham vừa bị tai nạn gãy xương vai, phải nhập viện băng bó và theo dõi nhiều ngày. Trên trang cá nhân, anh gửi lời cảm ơn vợ Nicola Peltz vì đã chăm sóc anh.

"Tôi bị gãy vai nhưng không sao vì đã có Nicola bên cạnh. Yêu em quá", Brooklyn bày tỏ. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc Brooklyn sớm hồi phục.

Brooklyn Beckham chia sẻ hình ảnh nằm trong bệnh viện. Ảnh: @brooklynpeltzbeckham.

Theo NHS, gãy xương cánh vai là trường hợp gãy xương nguy hiểm, có thể làm giảm khả năng vận động và gây đau dữ dội. Nó xảy ra do chấn thương hoặc tổn thương ở vai do ngã, chấn thương khi chơi thể thao, tai nạn xe hơi hoặc bất kỳ tác động trực tiếp nào. Brooklyn Beckham không cho biết lý do anh gãy xương vai là gì.

Brooklyn gặp sự cố sau vài tháng mẹ anh, Victoria Beckham, bị gãy chân trong lúc tập gym. Khi đó, nhà thiết kế người Anh vẫn làm việc bình thường, chống nạn đến show thời trang.

The Sun cho biết Brooklyn và Nicola hiện sống ở Mỹ, thỉnh thoảng mới trở về Anh. Hồi tháng 4, cả hai kỷ niệm 2 năm kết hôn. Hiện, Brooklyn theo đuổi nghề đầu bếp còn vợ anh làm đạo diễn, diễn viên.

Sao phim Transformers kể chồng từng mệt mỏi vì phải chịu rất nhiều áp lực dư luận nhưng cuối cùng anh đã vượt qua được. Theo Nicola, những bình luận bên ngoài, phản ứng tiêu cực của antifan chỉ khiến cô và chồng yêu nhau hơn.

Nicola từng vướng tin đồn mang bầu nhưng cô phủ nhận. Trả lời The Sunday Times, diễn viên nói vợ chồng cô đang trên hành trình phát triển sự nghiệp và vun đắp một gia đình lớn. "Tôi và Brooklyn đều muốn có nhiều con. Chúng tôi sẽ nhận nuôi một số đứa trẻ, và một số bé sẽ do chúng tôi sinh. Đó là giấc mơ của vợ chồng tôi", cô tiết lộ.