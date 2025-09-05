Lee Da In khẩu chiến với bạn thân của chồng

Lee Da In và bạn thân của chồng là MC Mong đáp trả qua lại gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc ít ngày qua.

Ít ngày trước, MC Mong đăng tải bức ảnh đen trắng chụp anh đang vui vẻ bên Lee Seung Gi, Lee Da In, nữ diễn viên Lee Yu Bi và Cha Ga Won, chủ tịch của p_Arc Group, đồng sáng lập One Hundred Label. Truyền thông và cộng đồng mạng Hàn Quốc sau đó bàn tán, mổ xẻ mối quan hệ giữa những người có mặt trong tấm ảnh.

Lee Da In phản ứng tiêu cực với hình ảnh trên. Vợ của Lee Seung Gi cho biết tấm ảnh đã được chụp từ cách đây một năm và không hiểu MC Mong có dụng ý gì khi đăng tải nó.

Vợ chồng Lee Seung Gi một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi. Ảnh: Yonhap News.

"Sao lại gây sự bằng cách đăng một bức ảnh đã được chụp từ một năm trước. Tôi thực sự không thể hiểu nổi", Lee Da In bức xúc. Cô cũng chia sẻ bằng chứng cho thấy tấm ảnh được chụp lúc 23h17 ngày 18/7/2024.

Chưa dừng ở đó, MC Mong phản pháo Lee Da In. Anh cho biết: "Lo chuyện của mình đi. Cho dù tôi đăng bức ảnh từ một năm trước hay bức ảnh tôi thích thì đừng khiến tôi ghét cô hơn nữa. Ít nhất tôi không bao giờ bỏ rơi gia đình giống cô đã làm".

Các động thái giữa Lee Da In và MC Mong đang tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Lee Seung Gi và Lee Da In kết hôn tháng 4/2023 và chào đón con gái vào tháng 2/2024. Từ khi kết hôn, hai người liên tục gặp sóng gió và tranh cãi. Hồi tháng 4, Lee Seung Gi tuyên bố cắt đứt liên lạc với bố vợ. Người này nhiều lần bị truy tố vì vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, MC Mong và Lee Seung Gi có tình bạn lâu dài, bắt nguồn từ những ngày họ cùng tham gia chương trình tạp kỹ 2 ngày 1 đêm của đài KBS2. MC Mong cũng đồng sáng lập One Hundred Label với Cha Ga Won và giữ vai trò nhà sản xuất điều hành cho đến khi từ chức vào tháng 6. Cùng thời điểm đó, anh tiết lộ kế hoạch du học với lý do trầm cảm nặng, các vấn đề sức khỏe và mong muốn tìm kiếm con đường mới để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc bền vững, lâu dài.