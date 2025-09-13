Lễ xuất ngũ xúc động của dàn cảnh khuyển Trung Quốc

Hơn 3 triệu người theo dõi trực tuyến lễ chia tay dành cho 4 cảnh khuyển Trung Quốc - những chú chó từng dấn thân vào những nhiệm vụ từ rà phá bom mìn tới cứu hộ bão lũ.

Buổi lễ nghỉ hưu của bốn chú chó nghiệp vụ Trung Quốc đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ảnh: QQ.com

4 chú chó nghiệp vụ - từng lăn xả trong những nhiệm vụ hiểm nguy từ rà phá bom mìn, bắt tội phạm cho đến cứu hộ trong bão lũ - vừa chính thức khép lại chặng đường phục vụ và được tổ chức lễ xuất ngũ đặc biệt tại miền Đông Trung Quốc.

Buổi lễ do một đơn vị Cảnh sát Vũ trang Nhân dân (PAP) tại Thượng Hải tổ chức đã thu hút hơn 3 triệu lượt theo dõi trực tuyến, cho thấy sức lan tỏa của những “người lính đặc biệt” này, theo SCMP.

Trong buổi chia tay, những chú chó khoác lên mình vòng hoa đỏ, hoàn thành bài huấn luyện cuối cùng trước khi được trao cho các gia đình nhận nuôi.

Matt - chú chó chăn cừu Bỉ Malinois 10 tuổi - từng được coi là một trong những giống chó nghiệp vụ khỏe và bền bỉ nhất. Khi mới gia nhập đơn vị, Matt khá bướng bỉnh, thường bỏ chạy giữa giờ tập để… chơi đùa. Qua khoảng thời gain huấn luyện, Matt trở thành “chiến binh thép”, nổi bật với khả năng tấn công chuẩn xác và leo vượt chướng ngại nhanh nhẹn.

Năm 2017, Matt cùng cảnh sát bắt giữ năm đối tượng đánh bạc, đồng thời giành giải ba trong một cuộc thi tiếp sức.

Trong buổi lễ chia tay, người huấn luyện Matt đã xúc động nhắn nhủ: "Ăn ngon, ngủ yên, và đừng phá nhà mới nhé".

Carry - chó săn Springer Spaniel 10 tuổi chuyên đánh hơi thuốc nổ - lại nổi tiếng hiền lành và có phần nhút nhát. Trong một lần tập luyện, Carry bị gãy chân. Huấn luyện viên đã túc trực hai tuần liền để chăm sóc, thậm chí ngủ cạnh cho đến khi chú chó hồi phục. Ngay khi khỏe lại, Carry háo hức đòi trở lại thao trường, khiến người thầy vừa bất ngờ vừa xúc động.

Majingtian - nghĩa là “Kinh thiên” - cũng là một chú chó Malinois 10 tuổi. Khi mới nhập ngũ, Majingtian sợ sệt và rụt rè, nhưng chẳng bao lâu sau đã khiến mọi người khâm phục. Năm 2019, trong một trận siêu bão, chú đã cứu sống 3 người, được nhiều người dân coi là một "anh hùng thực thụ".

Yeli - cô chó Labrador lông đen 8 tuổi - gia nhập lực lượng từ khi mới 5 tháng tuổi và luôn đứng đầu trong mọi kỳ đánh giá. Trong một lần làm nhiệm vụ, Yeli phát hiện gói đồ khả nghi chứa ba chai khí mê-tan tại ga tàu điện ngầm.

Tại lễ xuất ngũ, Yeli khiến nhiều người rơi lệ khi bất ngờ tuột dây dắt, chạy thẳng về phía huấn luyện viên cũ ngay khi nghe tiếng gọi quen thuộc.

Bốn chú chó Matt, Carry, Majingtian, Yeli chuẩn bị được "nghỉ hưu". Ảnh: Handout.

"Thấy Yeli chạy về bên huấn luyện viên mà tôi rưng rưng nước mắt. Tình cảm giữa họ quả thật không gì thay thế”, một người xem bình luận khi theo dõi trực tuyến buổi lễ.

Người khác chia sẻ: “Tôi từng gặp Carry tuần tra ga tàu điện ngầm với sự nhiệt huyết đáng kinh ngạc. Mong rằng giờ đây chú sẽ có một mái ấm ấm áp”.

Một bình luận khác khẳng định: “Những chú chó này đã hiến trọn tuổi trẻ cho lực lượng. Chúng là đồng đội trung thành và đáng tin cậy nhất, xứng đáng được chăm sóc trọn vẹn khi về hưu”.

Ở Trung Quốc, chó nghiệp vụ thường được huấn luyện 1-2 năm trước khi điều động đến các đơn vị như hải quân, không quân hay PAP, với thời gian phục vụ từ 5–8 năm. Chúng được chăm sóc đặc biệt, từ khẩu phần ăn do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế đến nơi ở có điều hòa.

Theo báo Quốc phòng Trung Quốc, sau khi xuất ngũ, phần lớn chó nghiệp vụ sẽ ở lại đơn vị, được chính huấn luyện viên chăm sóc. Ngoài ra, những tình nguyện viên đã qua tuyển chọn cũng có thể nhận nuôi, với điều kiện tham gia các buổi kiểm tra định kỳ hàng năm do đơn vị phụ trách.