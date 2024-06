Lễ tốt nghiệp đặc biệt của khóa sinh viên ‘can đảm’

Sáng 8/6, sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng. Đây là khóa sinh viên đặc biệt của trường vì các bạn trải qua 2 năm học trong đại dịch Covid-19.

Sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Thái An.

Một buổi sáng đầy nắng ở TP.HCM, 128 tân cử nhân Đại học Fulbright Việt Nam rạng rỡ bước vào hội trường lễ tốt nghiệp trong sự hò reo cổ vũ của đội ngũ giảng viên, sinh viên cùng các phụ huynh.

Đối với các bạn trẻ, lễ tốt nghiệp chính là sự kiện đáng nhớ của đời sinh viên vì đây là dịp để các bạn nhìn lại hành trình và những thành tựu của bản thân trong 4 năm đại học - khi các bạn phải đi học đại học trong thời kỳ Covid-19 bùng phát mạnh, đồng thời phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trong việc học tập và phát triển bản thân.

Do đó, những sinh viên tốt nghiệp trong năm 2024 được nhà trường gọi bằng cái tên “Class of the fearless” (tạm dịch: Khóa sinh viên can đảm).

Sinh viên tự tay trang trí mũ cử nhân theo ý tưởng và thông điệp bản thân muốn truyền tải. Ảnh: Thái An.

Nhìn lại 4 năm học theo cách đặc biệt

Trong lễ tốt nghiệp vào sáng 8/6, sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam gây ấn tượng khi trang trí mũ cử nhân bằng loạt họa tiết, hình vẽ và phụ kiện bắt mắt. Mỗi chiếc mũ cử nhân đều được trang trí tỉ mỉ và ẩn sâu trong những chi tiết đó là loạt câu chuyện chưa kể về 4 năm sinh viên của mỗi bạn trẻ.

Tiến vào hội trường lễ tốt nghiệp với chiếc mũ cử nhân gắn đầy hoa và một chiếc nơ lớn, Nguyễn Thường, sinh viên ngành Tâm lý học và Khoa học xã hội, nói rằng những họa tiết trên mũ đều gắn liền với quãng thời gian cô theo học tại trường.

“Mình bắt đầu lên ý tưởng trang trí mũ cử nhân khi được thông báo nhận bằng danh dự tại Đại học Fulbright Việt Nam. Lúc đó, mình đột nhiên nhớ lại quãng thời gian làm bài tập và khóa luận tốt nghiệp - khi mình nghe rất nhiều bài hát nhẹ nhàng về hoa, thiên nhiên. Những bài hát đó giúp mình giảm căng thẳng rất nhiều nên mình quyết định trang trí mũ với rất nhiều hoa như một cách ghi nhớ, trân trọng quãng thời gian học tại trường”, nữ sinh nói với Tri Thức - Znews.

Mũ cử nhân của Nguyễn Thường và Tuấn Minh đều có câu chuyện riêng ẩn chứa đằng sau những họa tiết trang trí. Ảnh: Thái An.

Trong khi mũ cử nhân của Nguyễn Thường được trang trí theo tông màu hồng nhẹ nhàng với nhiều hoa, mũ cử nhân của Tuấn Minh, sinh viên ngành Khoa học máy tính, lại gây chú ý vì có rất nhiều chữ viết, hình cắt dán và mô hình một con chim bồ câu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Minh cho biết mũ cử nhân của cậu có con chim bồ câu vì đây là biệt danh của cậu ở trường đại học, thậm chí bạn thân đôi lúc cũng quên tên thật mà chỉ gọi Minh là Bồ Câu.

Còn về những chi tiết khác trên mũ, nam sinh chia làm 2 phần, một phần là chữ viết, phần còn lại là các mảnh cắt từ vỏ hộp.

Để nhìn lại 4 năm đại học, Minh quyết định ghi lại những giai đoạn mà bản thân đã đi qua và cả những bài học bản thân đã học được khi học tập, nghiên cứu và thực tập ở doanh nghiệp.

Phần còn lại là các mảnh cắt từ vỏ hộp - những sản phẩm Tuấn Minh nhận được trong thời gian làm nghiên cứu tại trường. Nam sinh quyết định giữ lại tất cả vỏ hộp và gắn lên mũ cử nhân như một cách để tri ân khoảng thời gian đáng nhớ mà bản thân được trải qua.

Những sinh viên “can đảm”

Đối với các tân cử nhân khóa 2024, 4 năm đại học dường như ý nghĩa hơn bao giờ hết vì các bạn phải trải qua 2 năm học online trong đại dịch, chỉ có thể giao tiếp, trao đổi với thầy cô, bạn bè qua màn hình máy tính.

“Chúng ta đã trải qua ít nhất 4 đợt Covid-19 bùng phát trong nước. Trong hành trình đặc biệt này, chúng ta gặp phải những khó khăn, lo lắng và những nỗi sợ khác nhau”.

Đây là điều mà Quách Minh Phát, sinh viên đại diện cho 128 tân cử nhân, đề cập trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp vào sáng 8/6.

Minh Phát là sinh viên đại diện phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Fulbright.

Đối với Minh Phát, 2 năm học đại học trong đại dịch Covid-19 là trải nghiệm khó quên nhất vì cậu phải bắt đầu kỳ học mùa thu của năm 2 đại học trong bối cảnh cả nước giãn cách xã hội và phải học online 100%.

Ngoài nỗi sợ lây nhiễm, Phát và bạn bè còn phải trải qua những khó khăn về mặt kỹ thuật khi học online. Đối với nam sinh, những buổi sáng “canh” trước màn hình máy tính để đăng ký môn học, những lần chưa kịp bấm nút “Đăng ký” thì web đã sập… chính là điều không thể quên được.

Sau 2 năm Covid-19, những sinh viên như Minh Phát lại trải qua 2 năm cuối thời sinh viên với những thăng trầm trong vấn đề sức khỏe tinh thần. Nhiều lúc, chỉ trong một khoảnh khắc, nam sinh cảm thấy mệt mỏi vì khối lượng học tập, làm việc quá tải. Cậu cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai, cho những mối quan hệ và thấy nhớ nhà.

Điều may mắn là khi gặp khủng hoảng, nam sinh được bạn bè và các thầy cô ở trường động viên, cổ vũ để vượt qua giai đoạn khó khăn của đời sinh viên. Cũng nhờ thời gian đó, Phát nhận được thêm nhiều bài học và kỹ năng sống quý giá.

“Học được nhiều thứ” cũng là điều mà Tuấn Minh đề cập khi kể về 4 năm học đại học, trong đó có 2 năm phải học online và học kết hợp vì Covid-19.

Đối với nam sinh, cái khó khi phải học đại học trong thời kỳ đại dịch chính là vấn đề giao tiếp. Khi được giao nhiệm vụ làm dự án với sinh viên nước ngoài, Minh phải học cách giao tiếp hiệu quả với bạn bè, đồng thời học cách thấu hiểu, quan tâm cảm xúc của đối phương vì đôi lúc những người bạn đó cũng trải qua những khó khăn về mặt tâm lý.

4 năm học đại học, 2 lần thực tập, làm việc ở doanh nghiệp, sự “can đảm” mà Minh Tuấn Minh rút ra được cho bản thân chính là biết cách thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống.

Đối với nam sinh, kỹ năng thích nghi thậm chí quan trọng không kém kiến thức vì nó giúp cậu hòa hợp và làm việc tốt trong mọi môi trường, dù là môi trường mới. Khi bản thân có khả năng thích nghi tốt, Minh có thể làm việc cùng mọi người một cách suôn sẻ dù khi đó cậu chỉ là một người mới, một thực tập sinh đang học việc.

“4 năm học ở Fulbright dạy mình rất nhiều điều mà sách vở không đề cập đến. Nhờ những điều này, mình tin là mình có thể ‘can đảm’ làm được những điều lớn lao hơn nữa để đúng với tinh thần tên gọi ‘Class of the fearless’ mà nhà trường đã đặt cho bọn mình”, Minh chia sẻ.