Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN

  • Thứ sáu, 8/8/2025 16:28 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2025) và kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2025), Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ tại trụ sở Bộ Ngoại giao.

Le Thuong co ASEAN anh 1

Lễ Thượng cờ ASEAN (Lễ Thượng cờ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN) la một sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày 8/8 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao.
Le Thuong co ASEAN anh 2

Đây là một hoạt động chính thức và trang trọng của các nước thành viên ASEAN, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng hướng tới một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Le Thuong co ASEAN anh 3

Từ một Hiệp hội gồm 5 quốc gia ra đời trong bối cảnh đối đầu của Chiến tranh Lạnh, ASEAN đã phát triển, mở rộng thành viên và trở thành một Cộng đồng gắn kết của 10 quốc gia Đông Nam Á.
Le Thuong co ASEAN anh 4

Trưởng thành và lớn mạnh qua gian nan, thử thách, ASEAN là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, nỗ lực bền bỉ và tinh thần tự cường.
Le Thuong co ASEAN anh 5

Lễ thượng cờ được tổ chức theo nghi thức trang trọng.
Le Thuong co ASEAN anh 6

Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. 10 nhánh lúa màu vàng ở giữa thể hiện cho nền văn minh nông nghiệp với đại diện cho 10 quốc gia trong khối ASEAN.
Le Thuong co ASEAN anh 7

Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của Hiệp hội và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của tất cả các nước thành viên dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN.
Le Thuong co ASEAN anh 8

Thứ trưởng Bộ Ngoại gia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN.
Le Thuong co ASEAN anh 9

Chặng đường 30 năm qua là minh chứng sống động về tầm nhìn và bản lĩnh chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng và củng cố môi trường hòa bình, hợp tác để phát triển. Việt Nam đã đến với ASEAN bằng tinh thần hữu nghị, tham gia ASEAN với tinh thần trách nhiệm.
Le Thuong co ASEAN anh 10

Các đại biểu tại lễ thượng cờ ASEAN.

30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Từ hội nhập đến vai trò nòng cốt

Việt Nam không chỉ hòa nhịp mà còn vươn lên trở thành một trong những thành viên đi đầu, dẫn dắt và đóng góp tích cực vào các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong việc xây dựng và củng cố Cộng đồng ASEAN.

12:43 27/7/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vị thế ASEAN chưa bao giờ tốt như hiện nay

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 42, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực vào sáng 11/5.

16:10 11/5/2023

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://www.vietnamplus.vn/trang-trong-le-thuong-co-ky-niem-58-nam-ngay-thanh-lap-asean-post1054435.vnp

Hoài Nam/Vietnam+

Lễ Thượng cờ ASEAN ASEAN Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đại biểu

