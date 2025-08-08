Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN

|
Lễ Thượng cờ ASEAN (Lễ Thượng cờ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN) la một sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày 8/8 tại Trụ sở Bộ Ngoại giao.
Đây là một hoạt động chính thức và trang trọng của các nước thành viên ASEAN, thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng hướng tới một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Từ một Hiệp hội gồm 5 quốc gia ra đời trong bối cảnh đối đầu của Chiến tranh Lạnh, ASEAN đã phát triển, mở rộng thành viên và trở thành một Cộng đồng gắn kết của 10 quốc gia Đông Nam Á.
Trưởng thành và lớn mạnh qua gian nan, thử thách, ASEAN là biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, nỗ lực bền bỉ và tinh thần tự cường.
Lễ thượng cờ được tổ chức theo nghi thức trang trọng.
Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. 10 nhánh lúa màu vàng ở giữa thể hiện cho nền văn minh nông nghiệp với đại diện cho 10 quốc gia trong khối ASEAN.
Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của Hiệp hội và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của tất cả các nước thành viên dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại gia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN.
Chặng đường 30 năm qua là minh chứng sống động về tầm nhìn và bản lĩnh chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng và củng cố môi trường hòa bình, hợp tác để phát triển. Việt Nam đã đến với ASEAN bằng tinh thần hữu nghị, tham gia ASEAN với tinh thần trách nhiệm.
Các đại biểu tại lễ thượng cờ ASEAN.
