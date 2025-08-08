Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN

Lần đầu tiên, Nhà Trắng có 'hiểu biết' về điều kiện hòa bình của Nga

0

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Mỹ lần đầu tiên có một số hiểu biết rõ ràng về những gì mà Liên bang Nga yêu cầu để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.