Lễ rước dâu tại nhà thờ tổ của ái nữ gia tộc gây sốt

Quen nhau khi du học tại Australia, Khánh Linh và Austin sau 7 năm gắn bó quyết định tổ chức hôn lễ tại Việt Nam, với lễ rước dâu diễn ra tại nhà thờ tổ dòng họ cô dâu.

Lễ rước dâu của Khánh Linh được tổ chức trang trọng tại nhà thờ tổ dòng họ ở Thanh Hóa.

Mới đây, đám cưới của cô dâu Khánh Linh (28 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Sydney, Australia) và chú rể Austin (quốc tịch Australia) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ lễ rước dâu được tổ chức trang trọng tại nhà thờ tổ dòng họ của cô dâu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khánh Linh cho biết cô và Austin đều 28 tuổi, đã gắn bó với nhau được 7 năm.

“Tôi gặp anh khi còn học đại học và nhanh chóng kết nối nhờ những giá trị chung về gia đình và văn hóa. Hai đứa trưởng thành cùng nhau và chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nhau”, Khánh Linh chia sẻ.

Dù quen nhau và lập nghiệp tại Australia, cặp đôi luôn cân nhắc việc tổ chức đám cưới ở Việt Nam vì sự gắn bó với cội nguồn. Cuối cùng, họ quyết định chỉ tổ chức hôn lễ tại quê nhà, mời gia đình cùng những người bạn thân thiết đến tham dự.

Theo Khánh Linh, quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại diễn ra suôn sẻ hơn cô tưởng tượng. Ê-kíp tổ chức đám cưới đã hỗ trợ cặp đôi theo sát mọi kế hoạch.

Lễ cưới của cặp đôi gây sốt mạng xã hội.

Trong thời gian sống tại Sydney, cả hai liên tục trao đổi với ê-kíp thông qua các cuộc gọi và buổi họp trực tuyến. Giữa quá trình chuẩn bị, họ cũng trở về Việt Nam một lần để thử toàn bộ trang phục.

Hai tuần trước ngày cưới, Khánh Linh và Austin có mặt tại Việt Nam để hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho hôn lễ.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của đám cưới là lễ rước dâu được tổ chức tại nhà thờ tổ họ Hàn ở Thanh Hoá. Toàn bộ nghi thức được cử hành trang trọng trong không gian linh thiêng, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống lâu đời của gia đình.

Bên cạnh dinh thự bề thế của gia đình nhà gái, nhà thờ họ hiện lên với vẻ cổ kính, uy nghiêm. Công trình mang kiến trúc truyền thống với mái ngói vuốt cong, những cột gỗ chạm trổ tinh xảo cùng không gian thờ tự trang nghiêm.

Lễ rước dâu còn trở nên rộn ràng với sự xuất hiện của cặp múa lân. Tiếng trống lân vang dội cùng những động tác uyển chuyển, mạnh mẽ tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và lời chúc hạnh phúc trọn vẹn dành cho đôi uyên ương.

Cô dâu Khánh Linh cho biết cô luôn mong muốn tổ chức hôn lễ tại Việt Nam vì sự gắn bó với gia đình và văn hóa.

Đội múa lân biểu diễn khi nhà trai đến làm lễ và trong khoảnh khắc đón dâu về, mang ý nghĩa xua đuổi điều không may, cầu chúc cuộc sống hôn nhân viên mãn, đủ đầy.

Sau đám cưới, Khánh Linh và Austin tiếp tục trở lại Australia sinh sống và làm việc.

“Đó là một đám cưới rất đẹp. Tôi và chồng rất vui khi thấy mọi người ghi nhận công sức và nỗ lực của những người đã góp phần tạo nên ngày đặc biệt ấy”, cô dâu chia sẻ.