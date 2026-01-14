Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lệ Quyên lên tiếng sau khi cơ quan chức năng xem xét vào cuộc

  • Thứ tư, 14/1/2026 19:13 (GMT+7)
Chiều 14/1, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin ca sĩ Lệ Quyên phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Tối 14/1, khi được hỏi về thông tin Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vào cuộc vụ phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, Lệ Quyên phản hồi.

Cụ thể, khi một tài khoản mạng bình luận dưới bài đăng mới nhất: “Nghe nói chị bị Sở mời lên làm việc đúng không”, nữ ca sĩ trả lời: “Chưa em. Nhưng các cô chú, anh chị, trao đổi, nhắc nhở hay thế nào, chị luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Chị là nghệ sĩ thuộc quản lý của Sở mà em”.

Le Quyen anh 1

Lệ Quyên cho biết sẵn sàng tiếp thu ý kiến nếu Sở mời lên làm việc. Ảnh: FBNV.

Chiều 14/1, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ việc ca sĩ Lệ Quyên phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Phía Sở Văn hóa sẽ phối hợp với các phòng ban, cơ quan liên quan để xử lý vụ việc.

"Phòng chuyên trách nghệ thuật sẽ tham mưu cho Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ở góc độ văn hóa ứng xử của nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ có văn bản gửi đến báo chí trong thời gian sớm nhất", đại diện đơn vị này cho biết.

Cách đây ít ngày, Lệ Quyên đăng tải một clip quay cùng cùng bạn trai Lâm Bảo Châu trên mạng xã hội. Dưới bài đăng xuất hiện một số bình luận tiêu cực hoặc mỉa mai nữ ca sĩ.

Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả những bình luận trái chiều với lời lẽ được cho là khá nặng nề, gay gắt, thậm chí khá tục tĩu. Động thái của Lệ Quyên thổi bùng lên tranh cãi. Một số luồng ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã hiểu sai ý của khán giả và vội vã đáp lại với thái độ tiêu cực.

Những ý kiến khác bày tỏ cách Lệ Quyên phát ngôn trên không gian mạng không phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ, người của công chúng. Đây cũng không phải lần đầu nữ ca sĩ vướng ồn ào khi đáp trả anti-fan.

Tối 11/1, thông qua trang cá nhân có dấu tick xanh, Lệ Quyên lên tiếng về tranh cãi xoay quanh việc phát ngôn. Theo Lệ Quyên, những năm qua, cô liên tục bị công kích, gièm pha, chế giễu dù không làm gì sai.

"Tôi luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, nhiều kênh mạng xã hội. Họ đơm đặt vô số tin vịt, ảnh hưởng danh dự tôi và gia đình", Lệ Quyên chia sẻ.

Nữ ca sĩ tiếp tục: "Vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản để bao nhiêu người xúc phạm không thương tiếc... Hay tôi là nghệ sĩ thôi, chân yếu tay mềm không làm được gì. Mà đúng, tôi không làm được gì thật".

Một ngày sau đó, cô tiếp tục viết: “Chuyện này hôm nay sẽ khép lại bởi nó vẫn là chuyện muôn thuở tôi phải chịu đựng không có hồi kết. Nhưng đừng ngang ngược bất chấp muốn nói thế nào thì nói. Xin lỗi sự tiêu cực ảnh hưởng đến những người yêu thương tôi”.

Minh Hạo

Lệ Quyên TP.HCM Lệ Quyên Lâm Bảo Châu

