Lệ Quyên khoe vóc dáng tuổi 44

Lệ Quyên khoe hình ảnh vóc dáng vừa tăng cân trong thiết kế bó sát. Cô nhận được lời khen nhờ đường cong thon gọn ở tuổi 44.

Ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh trong bộ bodysuit màu nâu vàng, khoe vóc dáng hiện tại sau khi tăng cân. Nữ ca sĩ cho biết cân nặng đã nhích thêm 2 kg, đạt 49,2 kg. “Body là trang phục đẹp nhất nên phải giữ nhé, Lệ Quyên chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 40, Lệ Quyên vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc. Bên dưới bài đăng, khán giả dành nhiều bình luận tích cực về hình thể của nữ ca sĩ. Trước một số ý kiến trái chiều về cách tạo dáng trước gương, cô phản hồi rằng phụ nữ nên thoải mái thể hiện vẻ quyến rũ theo phong cách riêng.

Vóc dáng Lệ Quyên ở tuổi 44. Ảnh: FBNV.

Được biết đến là một trong những nghệ sĩ có thói quen tập luyện kỷ luật, Lệ Quyên duy trì việc rèn luyện tại nhà, chạy bộ dù lịch trình dày đặc. Các bài tập tập trung vào làm săn chắc cơ thể, giảm mỡ eo, giữ vóc dáng cân đối. Nữ ca sĩ từng cho biết chính nhờ quá trình rèn luyện nghiêm khắc, cô thêm yêu bản thân và tự tin diện nhiều phong cách thời trang.

Lệ Quyên sinh năm 1981, tại Hà Nội. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1999 và gặt hái thành công lớn với album Giấc mơ có thật (2004). Nhiều năm hoạt động, Lệ Quyên vẫn đi hát đều đặn, đắt show. Cô tham gia Chị đẹp đạp gió năm 2024.

Về đời tư, cô từng có hơn 10 năm gắn bó với doanh nhân Đức Huy trước khi ly hôn năm 2020. Cả hai có một con trai chung hiện 14 tuổi.

Sau ly hôn, Lệ Quyên công khai hẹn hò người mẫu Lâm Bảo Châu từ năm 2021. Dù chênh lệch tuổi tác và sự nghiệp được đánh giá nổi bật hơn, nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định bạn trai là người đàn ông chững chạc, độc lập và tinh tế.

Cách đây không lâu, Lệ Quyên từng thể hiện bức xúc khi bị đồn thổi về đời tư trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho rằng những thông tin không đúng ngày càng đi qua giới hạn, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của cô. Nữ ca sĩ cũng khẳng định sẽ có biện pháp cứng rắn trước các hành vi xâm phạm quyền cá nhân.