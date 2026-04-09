Lê Phương 'khoe' 10 năm bên Trung Kiên

Lê Phương quen ông xã cách đây 10 năm khi 2 người có chuyến công tác ở Trường Sa. Chồng nữ diễn viên kém cô 7 tuổi.

Mới đây, Lê Phương đăng ảnh chụp cùng ông xã Trung Kiên để kỷ niệm một thập kỷ bên nhau. Cô chia sẻ ngắn gọn: “Tròn 10 năm bên nhau”. Sau đó, Lê Phương dí dỏm viết thêm: "Ngày đầu tiên nhìn 'em' Kiên". Ở phần bình luận, họ nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, khán giả.

Hình ảnh kỷ niệm 10 năm quen nhau của vợ chồng Lê Phương. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, 2 người thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng nhau lên mạng xã hội. Họ cũng ủng hộ hoạt động nghệ thuật của đối phương. Thời điểm Lê Phương thắng giải ở Ngôi sao xanh, Trung Kiên chia sẻ ảnh bà xã và viết: “Một giải thưởng uy tín làm em vui. Vai diễn của em làm nhiều người khóc. Kiên Pháo Bông làm em hạnh phúc. Em còn thiếu điều gì nữa không vợ yêu”.

Hai người quen nhau năm 2016 trong chuyến công tác đến Trường Sa. Sau đó, họ tổ chức lễ cưới vào tháng 8/2017. Trung Kiên kém vợ 7 tuổi, theo học Nhạc viện TP.HCM và hiện công tác trong quân đội.

Từ khi kết hôn, anh hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Nữ diễn viên nhiều lần khẳng định ông xã là người trách nhiệm, luôn đồng hành và tiếp thêm động lực để cô yên tâm làm nghề.

Cuối năm 2025, một fanpage đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Lê Phương chạm mặt chồng cũ tại sự kiện. Đáng chú ý, nội dung video gọi Trung Kiên là “tình trẻ”. Cách dùng từ này gây tranh cãi.

Trước thông tin này, Trung Kiên đã trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng. Trung Kiên bày tỏ thái độ không đồng tình và nhấn mạnh anh là chồng hợp pháp của Lê Phương.

Trung Kiên viết: “Mình xin góp ý chân tình đến bạn nào làm clip này nhé. Mình là chồng hợp pháp của Lê Phương, đừng dùng từ ‘tình trẻ’ nghe thiếu tế nhị và rất cẩu thả trong việc tìm hiểu, khai thác thông tin. Trân trọng cảm ơn”.

Lê Phương sinh năm 1985, góp mặt trong các dự án như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Giông tố cuộc đời, Ký túc xá, Nước mắt chảy ngược... Gần đây, cô được chú ý với vai Phương Khánh trong Vì mẹ anh phán chia tay, đóng cùng Quốc Huy.