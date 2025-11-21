Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lễ hội truyện tranh danh giá bị tẩy chay vì bê bối hiếp dâm

  • Thứ sáu, 21/11/2025 15:13 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Một trong những lễ hội truyện tranh danh giá nhất thế giới đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ sau khi nhiều nhà văn và nhà xuất bản hàng đầu tuyên bố tẩy chay sự kiện này, theo The Guardian.

Lễ hội truyện tranh Angoulême. Ảnh: Trip Advisor.

Theo tình hình hiện tại, lễ hội truyện tranh Angoulême 2026 tại Pháp có thể không diễn ra như dự kiến sau nhiều cáo buộc về phương thức quản lý kém, đặc biệt là việc sa thải một nhân viên liên quan đến khiếu nại hiếp dâm.

Bộ Văn hóa Pháp rút tiền tài trợ nếu BTC không đổi cách làm

Angoulême được tổ chức hàng năm tại một thành phố nhỏ ở miền Tây nước Pháp và thường trao một số giải thưởng danh giá nhất của ngành công nghiệp truyện tranh toàn cầu.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati ngày 18/11 tuyên bố sẽ rút 200.000 euro tiền trợ cấp cho sự kiện này nếu ban tổ chức không thay đổi cách làm việc. Bà Dati cũng đã mời những người tẩy chay lễ hội đến một cuộc họp với hi vọng giải quyết sự lo ngại của họ.

Tuy nhiên, sang ngày 19/11, Bộ Văn hóa Pháp cho biết lễ hội khó có thể diễn ra như dự kiến vì các động thái tẩy chay vẫn rất quyết liệt. Một phát ngôn viên của Bộ Văn hóa Pháp nói: “Thực tế mà nói, nếu không có tác giả và nhà xuất bản thì lễ hội rất khó diễn ra vào năm 2026”.

Cuộc tranh cãi xoay quanh cách thức quản lý và tổ chức lễ hội Angoulême, vốn có lịch sử lâu đời từ năm 1974. Sự kiện này thường do một hiệp hội phi lợi nhuận điều hành, tuy nhiên, từ năm 2007 đã được chuyển cho công ty tư nhân 9eArt+ tổ chức.

Le hoi truyen tranh anh 1

Lễ hội Angoulême là một sự kiện quan trọng của làng truyện tranh thế giới. Ảnh: Nouvelle-Aquitaine Tourism.

Giám đốc của 9eArt+ Franck Bondoux tuyên bố từ chức vào tuần trước sau khi có thông tin rằng một nhân viên nữ công ty bị sa thải đã đến cảnh sát trình báo về một vụ hiếp dâm trong lễ hội Angoulême năm 2024.

Việc sa thải nữ nhân viên này đã gây phẫn nộ cho các nhà văn, họa sĩ truyện tranh và nhà xuất bản. Ngày 16/11, 285 nữ tác giả đã đăng một lá thư ủng hộ nữ nhân viên này và kêu gọi "tẩy chay" lễ hội trên mạng xã hội.

Giới phê bình cũng rất bất bình với 9eArt+, cho rằng có nhiều sự thiếu minh bạch trong việc tổ chức sự kiện. Bondoux đã phủ nhận những cáo buộc liên quan đến hoạt động quản lý của mình.

Văn phòng công tố Angoulême đã mở một cuộc điều tra về đơn khiếu nại hiếp dâm. Nữ nhân viên trên cũng đã khiếu kiện lên tòa án lao động Paris để phản đối việc bị sa thải, điều bà cho rằng có liên quan đến đơn khiếu nại bà đã nộp lên cơ quan chức năng Pháp.

Nhiều người phản đối

Trong số những người đe dọa sẽ không tham dự Angoulême năm 2026 có đạo diễn phim kiêm họa sĩ truyện tranh Riad Sattouf và người chiến thắng giải thưởng văn học lớn năm ngoái của Angoulême, Anouk Ricard.

Một lá thư có chữ ký của 22 cựu tác giả từng đoạt các giải thưởng hàng đầu của lễ hội này cũng cho biết: "Đã đến lúc thay 9eArt+ để lễ hội có thể lấy lại những giá trị đã giúp xây nên danh tiếng quốc tế của sự kiện này".

Công chúng hy vọng rằng việc Bondoux từ chức sẽ xoa dịu tình hình, Tuy nhiên, công đoàn xuất bản quốc gia Pháp, đại diện cho 24 nhà xuất bản lớn, đã ra tuyên bố ngày 19/11: "Với phong trào tẩy chay quy mô lớn này, họ thấy rằng lễ hội truyện tranh năm 2026 khó có thể diễn ra".

Đại biểu quốc hội địa phương Caroline Colombier cũng cho biết việc hủy bỏ sự kiện sẽ là "một thảm họa" đối với địa phương trong bối cảnh "tình hình kinh tế vốn đã mong manh".

Minh Hoa

