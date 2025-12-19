Lễ hằng thuận của diễn viên Đoàn Minh Tài và bạn gái kém 16 tuổi

Đoàn Minh Tài cầu hôn bạn gái kém 16 tuổi Sunny Đan Ngọc vào giữa tháng 9. Cặp sao cử hành tiệc cưới ngày 25/12 tới.

Ngày 19/12, diễn viên Đoàn Minh Tài và bạn gái kém 16 tuổi Sunny Đan Ngọc cử hành lễ hằng thuận với sự chứng kiến của 2 bên gia đình. Cô dâu, chú rể ặc áo dài hồng.

Hôn lễ của cặp sao sẽ diễn ra vào 25/12 tại một nhà hàng ở TP.HCM. Thời gian qua, cặp sao đã chụp ảnh, quay phim cưới và gửi thiệp mời tới những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nhất.

Nam diễn viên cầu hôn bạn gái kém 16 tuổi vào giữa tháng 9. Thời điểm đó, anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi tìm được người thấu hiểu, yêu thương và cùng chia sẻ, đồng hành.

Hình ảnh trong lễ hằng thuận của vợ chồng Đoàn Minh Tài.

Nam diễn viên nhắn nhủ bạn gái: “Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em. Yêu em. Xin được ôm thật chặt những người thương đã cùng Tài giữ bí mật, chuẩn bị và tạo nên một buổi cầu hôn ấm cúng, lãng mạn, đầy yêu thương”.

Thời gian qua, cả hai đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động. Sunny Đan Ngọc sánh bước bên ông xã trong nhiều sự kiện giải trí.

Vợ sắp cưới của Đoàn Minh Tài là ca sĩ Sunny Đan Ngọc, kém anh 16 tuổi. Đoàn Minh Tài hỗ trợ, sản xuất nhiều dự án âm nhạc cho bạn gái như Nỗi buồn đáy tim, Singing in the rain, Covid fighters…

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, là người mẫu, diễn viên. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như phim Dốc sương mù, Vết sẹo, Ngày mai ánh sáng, Lạc mất linh hồn, Dòng sông không trở lại, Nỗi buồn có mắt, Trang trại hoa hồng…