Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ở Cuba diễn ra trọng thể

Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, vào khoảng 18 giờ 30 chiều 26/9 theo giờ địa phương, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Cuba đã diễn ra trọng thể Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.

Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez chủ trì lễ đón.

Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Trong không khí thắm tình anh em, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez đã đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sảnh chính Cung Cách mạng. Hai nhà lãnh đạo cùng tiến vào vị trí danh dự và Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Đội trưởng Đội danh dự các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba mời hai nhà lãnh đạo cùng duyệt Đội danh dự. Trong tiếng nhạc hùng tráng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermudez cùng tới chào quốc kỳ hai nước và Đội danh dự.

Sau nghi thức duyệt Đội danh dự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cùng tiến đến chào hỏi và giới thiệu các thành viên chính thức Đoàn đại biểu hai nước có mặt tại lễ đón.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận, đánh giá về thành tựu đạt được, kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Cuba trong thời gian qua và đề ra những phương hướng để tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba bước sang một giai đoạn mới, ngày càng phát triển thực chất và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba mang ý nghĩa biểu tượng lịch sử, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị đặc biệt giữa hai nước với những kết quả thiết thực và bền vững hơn.

Quan hệ đoàn kết, anh em giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng và ngày càng phát triển. Trong những năm tháng nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc vào những năm 1960, 1970, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ rất quý báu, có hiệu quả về cả tinh thần lẫn vật chất. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."

Về phần mình, Việt Nam luôn tích cực tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và nỗ lực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước nhiều lần nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước là "biểu tượng của thời đại."

Trong suốt hơn 60 năm qua, dù tình hình thế giới có nhiều thách thức, thăng trầm, song mối quan hệ đoàn kết, anh em giữa Việt Nam-Cuba ngày càng được củng cố và phát triển, gắn bó khăng khít trên nhiều lĩnh vực. Ngày nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn coi trọng quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba và tiếp tục vun đắp, phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh. Quan hệ giữa hai đảng đi vào chiều sâu, giữ vai trò nền tảng chính trị, định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước.

Quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam-Cuba đã tạo đà cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và đối tác đầu tư lớn nhất ở Cuba đến từ khu vực châu Á và châu Đại Dương. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương.

Hai bên tiếp tục triển khai Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba (ký năm 2018, có hiệu lực từ 1/4/2020) với nhiều cam kết ưu đãi thương mại, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa song phương.

Dự kiến sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước.

