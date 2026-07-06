Lễ di quan hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), ngay sau nghi thức dâng hương tưởng niệm và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ tiến về khu vực A, phía sau Nhà truyền thống, thực hiện nghi thức mặc niệm kéo dài 1 phút trước 5 bộ hài cốt vừa được phát hiện.

Trong tiếng nhạc trầm mặc, đoàn tiêu binh chậm rãi cung nghinh linh vị, di vật và hài cốt tiến vào khu vực hành lễ. Theo thông tin cập nhật trong sáng cùng ngày, lực lượng quy tập đã phát hiện thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số phát hiện được lên 7 bộ hài cốt.

5 bộ hài cốt được an vị trong linh cữu, chuẩn bị cho nghi thức tưởng niệm và an táng.

Trong tiếng kèn truy điệu, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn, thực hiện nghi lễ đưa anh linh và hài cốt rời khu vực hành lễ, đến Nhà tưởng niệm gần đó để an táng.

Cùng lúc đó, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tìm kiếm hiện trường tiếp tục đào tìm bên dưới hố sâu 25 m, rộng 3 m tại khu vực A, phía sau Nhà truyền thống.

Phát biểu tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn đặc biệt sâu sắc; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. "Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương", Thủ tướng nhấn mạnh.

5 linh cữu sau khi đưa khỏi hố được an vị tại Nhà tưởng niệm.

Báo cáo kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh việc phát hiện 5 bộ hài cốt cùng một số di vật là kết quả hết sức quan trọng, khẳng định những nhận định, đánh giá của Ban Chỉ đạo là đúng hướng, đồng thời mở ra nhiều hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn đang yên nghỉ tại khu vực này. "Có được kết quả bước đầu đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia; sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các cơ quan báo chí và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân Thành phố", ông Cường cho hay.

Bên cạnh 5 bộ hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một tấm tăng bộ đội và nhiều mẫu xương vụn nằm xen lẫn trong lớp đất và một tờ giấy được cho là quyết định liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Các hiện vật và hài cốt đều được đánh dấu, lập hồ sơ, bảo quản theo đúng quy trình chuyên môn để phục vụ giám định, xác định danh tính. Những phát hiện đầu tiên được đánh giá là cơ sở quan trọng, củng cố thêm các tài liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng về khả năng nơi đây từng là khu vực chôn cất tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến sự.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, việc phát hiện rãnh mộ tập thể ngay trong những ngày đầu triển khai tiếp thêm niềm tin cho các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như thân nhân liệt sĩ đã nhiều năm mong ngóng tin tức người thân.

Trước đó, vào khoảng 7h, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Trung ương, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong buổi lễ.

Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục 3 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập các hài cốt liệt sĩ đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ gìn tối đa hiện trạng và các di vật liên quan; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong toàn bộ quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Theo Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang; giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Đến ngày 4/7, sau 111 ngày triển khai, chiến dịch đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cụ thể cho các đơn vị, đồng thời kiện toàn 32 đội quy tập với khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Song song đó, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang được triển khai đồng loạt tại gần 3.000 nghĩa trang trên cả nước.

Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.300 hài cốt liệt sĩ cùng 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang; lấy mẫu 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó gần 20.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và đã bàn giao khoảng 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN.

Quân đội cũng hoàn thành rà phá bom mìn trên diện tích khoảng 7.000 ha, riêng khu vực lõi Vị Xuyên đạt 3.000 ha, tương đương hơn 70% khối lượng công việc. Trong khi đó, Bộ Công an đã thu nhận gần 95.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ hơn 50.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính.