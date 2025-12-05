Lễ cưới tập thể sau làn đạn ở Gaza

|
Những cô dâu và chú rể người Palestine cùng tập trung tại lễ cưới tập thể tổ chức ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza.
|
Sự kiện được tổ chức bởi quỹ Al-Fares Al-Shahm của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất. Mỗi cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể đều được tặng một khoản tiền và đồ gia dụng làm quà cưới.
|
Các cặp đôi tiến vào buổi lễ: cô dâu mặc váy trắng thêu đỏ và vàng giống nhau, chú rể mặc vest tối màu và cravat màu đỏ đô.
|
Cặp đôi Hikmat Lawwa và Eman Lawwa. Eman cho biết đây là khoảnh khắc vui tươi hiếm thấy trong cuộc sống của cô. Cô đã mất cha mẹ và một số người thân, họ hàng trong chiến sự. "Thực sự rất khó để cảm nhận được niềm vui trọn vẹn sau quá nhiều đau khổ. Bằng ý chí và nghị lực, chúng tôi sẽ xây dựng lại từng viên gạch", Eman nói.
|
Thỏa thuận hòa bình ở Gaza đã có hiệu lực từ ngày 10/10. Dù có những xung đột xảy ra giữa Israel và Hamas sau đó, nhưng thỏa thuận vẫn được xem là nền tảng cho tương lai hòa bình ở Gaza.
|
“Trước chiến tranh, tôi đã đính hôn và chúng tôi sống trong một ngôi nhà. Giờ chúng tôi sẽ sống trong một cái lều, giữa sự tàn phá và nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua,” một cô dâu 17 tuổi nói.
|
“Trước chiến tranh tôi đã đính hôn. Tôi muốn cưới trong thời chiến, nhưng toàn bộ đồ đạc bị phá hủy, nên không thể tổ chức đám cưới” một chú rể 29 tuổi nói với ABC. “Nhờ sự hỗ trợ từ UAE, cuối cùng chúng tôi đã có thể kết hôn”.
|
Lễ cưới tập thể được tổ chức giữa cảnh hoang tàn đổ nát.
Hàng nghìn người Palestine đã đổ về Khan Younis, Gaza, để chúc mừng 54 cặp đôi sau thời gian dài không thể kết hôn vì các cuộc không kích của Israel. Người dân tìm mọi vị trí để theo dõi sự kiện.
|
Lệnh ngừng bắn ở Gaza đã tạo điều kiện để sự kiện diễn ra, sau các hoạt động như lễ tốt nghiệp trường học và đại học. Dù thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, các cuộc không kích của Israel trên khắp dải Gaza vẫn tiếp diễn.
|
Lễ cưới tập thể mang lại niềm vui hiếm hoi cho người dân ở Dải Gaza.
|
Sự phấn khích của người dân khi theo dõi lễ cưới tập thể.
|
Cờ của Palestine treo trên một công trình ở gần nơi tổ chức lễ cưới tập thể. Quân đội Israel khẳng định họ tuân thủ thỏa thuận và chỉ tấn công các tay súng Hamas vi phạm. Tuy nhiên, cơ quan y tế Palestine báo cáo 356 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu hơn bảy tuần trước, đưa tổng số người chết từ ngày 7/10/2023 vượt 70.000.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...