Lễ cưới tập thể sau làn đạn ở Gaza

Cặp đôi Hikmat Lawwa và Eman Lawwa. Eman cho biết đây là khoảnh khắc vui tươi hiếm thấy trong cuộc sống của cô. Cô đã mất cha mẹ và một số người thân, họ hàng trong chiến sự. "Thực sự rất khó để cảm nhận được niềm vui trọn vẹn sau quá nhiều đau khổ. Bằng ý chí và nghị lực, chúng tôi sẽ xây dựng lại từng viên gạch", Eman nói.