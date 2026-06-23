LDG đề cử cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng trở lại HĐQT

Sau khi hoàn tất thi hành án liên quan sai phạm tại dự án Viva Park, ông Nguyễn Khánh Hưng nay được LDG đề cử bầu bổ sung vào HĐQT tại đại hội cổ đông sắp tới.

Cựu Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng. Ảnh: S.T.

CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc đề cử ông Nguyễn Khánh Hưng tham gia bầu bổ sung vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 3, dự kiến diễn ra ngày 25/6.

Ông Nguyễn Khánh Hưng từng giữ chức Chủ tịch HĐQT LDG trước khi bị khởi tố để điều tra hành vi "Lừa dối khách hàng" trong vụ 488 biệt thự xây trái phép tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park, Đồng Nai).

Đến tháng 12/2023, LDG miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Hưng. Khi đó, ông Ngô Văn Minh - quyền Tổng giám đốc công ty - được giao đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/12/2023.

Tại phiên tòa ngày 28/4/2025, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt ông Nguyễn Khánh Hưng 16 tháng tù về tội "Lừa dối khách hàng". Hội đồng xét xử đồng thời buộc LDG hoàn trả hơn 668 tỷ đồng cho hơn 500 khách hàng đã mua nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/6/2025, ông Hưng bất ngờ xuất hiện trở lại sau khi hoàn tất thi hành án. Ngay sau đó, cổ phiếu LDG ghi nhận chuỗi tăng trần 10 phiên liên tiếp.

Tháng 3 vừa qua, LDG thành lập Hội đồng Chiến lược và giao ông Nguyễn Khánh Hưng giữ vai trò Chủ tịch. Hội đồng có chức năng tham mưu cho HĐQT và ban điều hành về định hướng phát triển dài hạn, đồng thời hỗ trợ xây dựng các chiến lược và quyết sách quan trọng của doanh nghiệp.

Việc đề cử ông Hưng vào HĐQT được thực hiện sau khi ông Nguyễn Văn Minh nộp đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ngày 22/5. Nội dung này dự kiến cũng sẽ được trình cổ đông thông qua tại đại hội sắp tới.

Động thái kiện toàn nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh LDG vẫn đối mặt nhiều thách thức khi ĐHĐCĐ thường niên lần 2 hồi tháng 5 tiếp tục không đủ điều kiện tiến hành do tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt hơn 15% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp LDG phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3.

Tại đại hội lần này, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 916 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 202 tỷ đồng , tương ứng tăng 127% và 117% so với thực hiện năm 2025.

Bên cạnh đó, LDG dự kiến không chia cổ tức năm 2025 nhằm bù đắp lỗ lũy kế và bảo toàn vốn cho cổ đông. Doanh nghiệp cũng định hướng chưa phân phối lợi nhuận năm 2026 để tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh, duy trì dòng tiền và tiếp tục xử lý phần lỗ lũy kế từ các năm trước. Tính đến cuối quý I năm nay, lỗ lũy kế của LDG vẫn ở mức hơn 1.180 tỷ đồng .