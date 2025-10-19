Lấy ý kiến cơ quan thuế, công an để cấp sổ dự án An Phú - An Khánh

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cơ quan thuế và công an TP.HCM có ý kiến bằng văn bản, nếu đồng ý sẽ cấp giấy chứng nhận cho các lô đất ở dự án An Phú - An Khánh.

Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà tại một số dự án.

Gần nghìn căn hộ có sổ

Theo đó, Tổ công tác 1645 đã họp xem xét dự án chung cư cao tầng và thương mại - dịch vụ - văn phòng tại lô H2-01 (block B) và H2-04 (block D) Khu dân cư Cát Lái (phường Cát Lái, TP.HCM) do Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Phú làm chủ đầu tư.

Trong đó, block B có 375 căn hộ ở và 10 căn thương mại dịch vụ, block D có tổng 300 căn hộ ở và 6 căn thương mại dịch vụ.

Gần 1.000 căn hộ ở Khu dân cư Cát Lái sẽ được cấp sổ hồng.

Ban đầu dự án được UBND TP.HCM giao cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ TP.HCM (Invesco) sử dụng. Sau đó, Công ty Vĩnh Phú đã nhận chuyển nhượng 2 khu đất trên và được cập nhật biến động chủ sở hữu.

Đến nay chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, công trình đã được nghiệm thu, phòng cháy chữa cháy cũng được cấp phép.

Về vướng mắc thực hiện 20% nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng có trả lời 2 lô đất trên không bắt buộc dành 20% quỹ đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Do đó, sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận đồng ý tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án nói trên.

Chờ ý kiến của cơ quan điều tra

Cũng tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 xem xét đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu của nền đất số 1009, lô Ac16 đường 10A của khu A dự án An Phú - An Khánh do CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.

Liên quan đến dự án An Phú - An Khánh, ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có ý kiến về việc đang điều tra vụ án và xác minh các tố giác liên quan đến HDTC. Trong đó xác định có các vi phạm liên quan đến 176 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh được cấp trong giai đoạn từ năm 2014-2016 khi không đủ điều kiện, có thể xâm phạm đến quyền lợi của các cá nhân đang quản lý đất chưa được bồi thường.

Bên cạnh đó, có 77 nền đất đã bị người đại diện pháp luật của HDTC chuyển nhượng với giá trị thấp hơn giá thực tế có thể gây hại cho HDTC, trong đó có phần vốn góp của công ty có vốn nhà nước. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan thuế và Công an TP.HCM có ý kiến bằng văn bản thì Tổ công tác 1645 sẽ xem xét cấp sổ đỏ cho khách hàng. Ảnh: N.N.

Tại buổi họp, Phó tổng giám đốc thường trực HDTC Nguyễn Văn Út cho biết 176 nền đất nói trên đã được chuyển nhượng cho khách hàng trước thời điểm cổ phần hóa. Khi cổ phần hóa doanh nghiệp cũng đã loại trừ, không đưa vào giá trị doanh nghiệp. Do đó việc tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà không ảnh hưởng gì. Hiện nay công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện cơ quan thuế TP.HCM cũng cho biết, hiện Công ty HDTC còn nợ thuế 350 tỷ đồng . Do đó, các thành viên Tổ công tác đề nghị chờ ý kiến chính thức từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận.

Về khoản nợ thuế, đại diện Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.HCM cho biết, cũng có trường hợp nợ thuế nhưng doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi chuyển nhượng tài sản thì cơ quan thuế sẽ thu phần nghĩa vụ liên quan. Do đó, trường hợp HDTC cũng có thể áp dụng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị sau cuộc họp này, cơ quan thuế và Công an TP.HCM có ý kiến bằng văn bản. Trong trường 2 cơ quan trên đồng ý thì Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.HCM sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp trên.