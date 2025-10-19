Đại gia bất động sản ồ ạt ra hàng, tuyển dụng quy mô lớn

Thị trường bất động sản bước vào mùa cao điểm với hàng loạt doanh nghiệp mở bán dự án, mở rộng nhân sự và hợp tác tài chính nhằm đón đầu giai đoạn phục hồi mới.

Eaton Park (phường Bình Trưng, TP.HCM) là một trong các dự án đang được Gamuda Land đẩy mạnh thi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Gamuda Land mới đây đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành, trở thành đối tác phát triển kinh doanh cho dự án MT Eastmark City (phường Trường Thạnh, TP.HCM).

Với hợp tác này, Gamuda Land sẽ cùng hoạch định chiến lược kinh doanh và tham gia phân phối khoảng 600 căn hộ, cửa hàng thương mại và văn phòng khối đế thuộc Eastmark 1 - phân khu cao tầng của dự án.

NovaGroup, Dat Xanh Services tuyển thêm hàng trăm nhân sự

Không chỉ mở rộng hợp tác với các chủ đầu tư khác, tại khu đông TP.HCM, đại gia bất động sản Malaysia này cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Eaton Park (phường Bình Trưng) và Elysian (phường Long Phước), cũng như mở bán theo từng giai đoạn.

Song song với hoạt động phát triển dự án, Gamuda Land còn tăng tốc trong chính sách tài chính thanh toán khi hợp tác với Ngân hàng MSB và Hong Leong Bank Vietnam. Theo đó, các khách hàng mua sản phẩm của Gamuda Land có thể tiếp cận gói vay lên đến 80% giá trị sản phẩm, thời hạn tối đa 40 năm, được ân hạn nợ gốc 5 năm tùy theo chính sách. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ lãi suất tối đa 7%/năm trong 24 tháng.

Không chỉ Gamuda Land, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm cũng kéo theo nhiều doanh nghiệp tăng tốc chuẩn bị nguồn lực, từ mở rộng nhân sự đến mở rộng không gian dịch vụ nhằm đón sóng phục hồi.

NovaGroup - công ty mẹ của Novaland - đang có kế hoạch tuyển 500 nhân sự cho nhiều lĩnh vực như bất động sản, dịch vụ, du lịch và giải trí. Đợt tuyển dụng này trải rộng từ các vị trí chuyên viên đến quản lý cấp cao và lãnh đạo, nhằm củng cố đội ngũ nhân sự để sớm hoàn thành tái cấu trúc, phục hồi trong thời buổi kinh tế nhiều biến động.

Đại diện tập đoàn cho biết hoạt động tuyển dụng là kế hoạch thường niên, song mỗi năm lại có sự điều chỉnh tùy theo định hướng kinh doanh và biến động của thị trường.

Riêng năm nay, nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực bất động sản được đẩy mạnh hơn, do doanh nghiệp đang tập trung khôi phục chuỗi dự án trọng điểm, đồng thời chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn sau khi hoàn thiện quá trình tái cấu trúc.

Các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản hoạt động sôi nổi đón tín hiệu thị trường tích cực. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, hệ thống Dat Xanh Services - đơn vị nắm giữ mảng dịch vụ bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh - cũng triển khai kế hoạch tuyển hơn 3.000 quản lý và chuyên viên kinh doanh trên toàn quốc, trong đó khu vực miền Nam và miền Bắc chiếm khoảng 2.500 vị trí.

Ở mảng tư vấn và dịch vụ, Savills Việt Nam vừa khai trương văn phòng mới tại Khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM). Đây là trung tâm giao dịch, trưng bày dự án và tổ chức các hoạt động bán hàng chuyên biệt cho bất động sản nhà ở. Đại diện Savills cho biết văn phòng mới không chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn hướng đến cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo báo cáo quý III/2025 của Dat Xanh Services, thị trường bất động sản đang ghi nhận nhiều tín hiệu hồi phục rõ nét. Tính đến tháng 9, số lượng doanh nghiệp gia nhập hoặc quay lại hoạt động tăng gần 96% so với cùng kỳ. Đáng nói, số lượng doanh nghiệp thành lập và quay trở lại hoạt động tăng thêm gần 1.700 đơn vị. Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng chỉ tăng nhẹ, khoảng 373 đơn vị.

Dòng vốn và niềm tin cũng đang quay lại thị trường khi tổng vốn đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản tăng 61%, đạt khoảng 335.000 tỷ đồng . Cùng với đó, nguồn cung mới quý III tăng 13% so với quý II, đạt khoảng 26.730 sản phẩm.

Dat Xanh Services dự báo lượng căn hộ chào bán trong quý IV sẽ tiếp tục đi lên, khi nhiều chủ đầu tư đẩy mạnh hoàn thiện dự án và khởi động kế hoạch bán hàng cho quý cuối năm và năm 2026.

Nhu cầu nhà ở chất lượng cao luôn có

Lý giải động thái bung hàng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm, đại diện một chủ đầu tư nước ngoài cho biết việc ra hàng đã nằm trong chiến lược dài hạn, không phải phản ứng ngắn hạn trước biến động thị trường.

"Khi dự án đã sẵn sàng và thị trường không còn biến động lớn, việc ra hàng là bước đi tự nhiên trong kế hoạch", vị này chia sẻ.

Dưới góc nhìn của nhà phát triển dự án, vị này đánh giá nhu cầu nhà ở chất lượng cao vẫn đang duy trì ổn định, thậm chí tiếp tục mở rộng. Do đó, ông kỳ vọng thị trường cuối năm sẽ "ấm" trở lại.

Thị trường sẽ tiếp tục chào đón lượng lớn nguồn cung mới đa dạng trong quý IV. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Phát triển Kinh doanh sản phẩm Dat Xanh Services dự báo thị trường quý IV sẽ chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ về thanh khoản. Dòng vốn đầu tư tiếp tục chuyển dịch mạnh từ phía Bắc vào Nam.

Bà cho rằng những dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ xây dựng đúng cam kết và hạ tầng kết nối thuận lợi sẽ dễ dàng thu hút người mua. Ngược lại, các dự án yếu hơn về những yếu tố này sẽ buộc phải tăng ưu đãi hoặc đưa ra cam kết minh bạch hơn để cạnh tranh.

Song song đó, thị trường tiếp tục chào đón các dự án hợp tác liên doanh, phát triển dự án kết hợp giữa chủ đầu tư trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, đối mặt với việc nhiều dự án tung ra thị trường cùng lúc, chuyên gia Dat Xanh Services nhận định các doanh nghiệp tham gia môi giới cần kỹ lưỡng lựa chọn dự án phù hợp với chiến lược và thế mạnh riêng.

Cùng với đó, công nghệ đang hỗ trợ kênh bán hàng trở nên đa dạng. Dat Xanh Services ghi nhận thị trường nhà ở đang "lên ngôi" những phương thức bán hàng hiện đại như livestream cho thuê nhà, đấu giá trực tuyến hay nhận booking.

Đơn vị nghiên cứu Knight Frank cũng ghi nhận trong báo cáo quý III việc một số chủ đầu tư bắt đầu áp dụng công nghệ AI nhằm nâng cao trải nghiệm trực tuyến của khách hàng.

Việc các doanh nghiệp chủ động tăng tốc xây dựng hệ thống, đa dạng hóa kênh phân phối và tăng cường tuyển dụng nhân sự chất lượng cao sẽ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị kỹ càng cho thị trường có nhiều tiềm năng tăng trưởng sắp tới.