Lầu Năm Góc điều tra người bị ông Trump dọa ‘tử hình’

Lầu Năm Góc cho biết họ đang điều tra Thượng nghị sĩ bang Arizona Mark Kelly vì có thể đã vi phạm luật quân sự.

Nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly bị Bộ Quốc phòng Mỹ điều tra, tuyên bố được nhà chức trách đưa ra trong ngày 24/11. Ảnh: Reuters.

Đây là động thái bất thường, khi cơ quan đứng đầu quân đội Mỹ trực tiếp điều tra một thành viên Quốc hội đương nhiệm. Trước nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, Bộ Quốc phòng Mỹ vốn luôn cố gắng giữ hình ảnh phi chính trị.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 24/11, Lầu Năm Góc viện dẫn đạo luật liên bang cho phép triệu hồi quân nhân đã nghỉ hưu về phục vụ theo lệnh Bộ trưởng Quốc phòng để xem xét kỷ luật hoặc đưa ra tòa án binh.

Ông Kelly từng phục vụ trong hải quân Mỹ với vai trò phi công tiêm kích và là cựu phi hành gia NASA, giải ngũ với cấp bậc đại tá.

Trong video đăng tuần trước, ông Kelly là một trong 6 nghị sĩ Dân chủ có nền tảng quân đội gửi thông điệp “trực tiếp đến các quân nhân”, họ kêu gọi binh sĩ Mỹ từ chối các mệnh lệnh bất hợp pháp.

Ông Kelly nói với các binh sĩ rằng “các bạn có quyền từ chối những mệnh lệnh trái pháp luật”, trong khi những nghị sĩ khác kêu gọi quân đội hãy “bảo vệ pháp luật và hiến pháp”.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, những phát ngôn của ông Kelly trong video có thể gây ảnh hưởng đến “lòng trung thành, tinh thần hoặc trật tự và kỷ luật” của quân đội. Vì vậy, ông Kelly và nhóm nghị sĩ đã phạm vào các hành vi gây xáo trộn lực lượng vũ trang.

“Tất cả cáo buộc đang được xem xét kỹ lưỡng để xác định bước xử lý tiếp theo, bao gồm cả khả năng triệu hồi phục vụ để đưa ra tòa án binh, hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác”, tuyên bố từ Lầu Năm Góc nêu rõ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ông Kelly là người duy nhất trong video còn thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Tư pháp Quân sự.

“Những phát ngôn trong video thật kinh khủng, liều lĩnh và sai trái. Kêu gọi quân nhân phớt lờ chỉ huy của họ là phá vỡ toàn bộ nền tảng của trật tự và kỷ luật. Hành vi của ông Kelly làm hoen ố quân đội và sẽ được xử lý thích đáng”, ông Pete Hegseth, người đã đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, khẳng định.

Ông Kelly nói ông chỉ biết mình bị điều tra khi Lầu Năm Góc đăng thông báo lên mạng xã hội.

“Nếu điều này nhằm đe dọa tôi hoặc các nghị sĩ khác để chúng tôi ngừng giám sát chính quyền, thì sẽ không có tác dụng. Tôi đã cống hiến quá nhiều cho đất nước này để có thể bị bịt miệng bởi những kẻ chỉ quan tâm đến quyền lực của họ hơn là bảo vệ hiến pháp”, ông Kelly chia sẻ trong tuyên bố chính thức.

Nghị sĩ Dân chủ cũng nhắc lại những trải nghiệm sinh tử trong quân ngũ và khi công tác tại NASA: “Tôi từng rơi vào cảnh tên lửa nổ cạnh buồng lái, bay xuyên hỏa lực phòng không để ném bom mục tiêu. Tại NASA, tôi được phóng lên vũ trụ, chỉ huy tàu con thoi và tham gia nhiệm vụ thu hồi thi thể đồng nghiệp trong thảm họa xảy ra với tàu Columbia năm 2003. Tôi làm tất cả vì đất nước này”.

Sổ tay Tòa án binh của Mỹ có quy định nghĩa vụ tuân lệnh không áp dụng với “mệnh lệnh rõ ràng bất hợp pháp”, chẳng hạn mệnh lệnh yêu cầu phạm tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 18/11. Ảnh: CNP.

Ngày 20/11, Tổng thống Trump thể hiện sự giận dữ vì video của nhóm nghị sĩ Dân chủ, ông viết trên Truth Social rằng nghị sĩ Kelly và các nghị sĩ cùng xuất hiện trong video với ông này đã có “hành vi phản loạn và có thể bị tử hình”. Ông Trump cũng chia sẻ lại bình luận của người dùng mạng xã hội, trong đó có câu: “Hãy treo cổ họ lên”.

Thực tế, quân nhân Mỹ có thể bị tử hình nếu bị kết tội phản loạn. Trong khi đó, dân sự có thể đối mặt án tù lên đến 20 năm nếu tham gia âm mưu phản loạn.

Phản ứng của giới chính trị Mỹ hiện chia rẽ theo đường lối đảng phái: phe Cộng hòa ủng hộ ông Trump, trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ chỉ trích phát ngôn của Tổng thống.

Kể từ khi Lầu Năm Góc công bố cuộc điều tra, nhiều nghị sĩ Dân chủ đã lên tiếng bảo vệ Kelly. Thượng nghị sĩ Chris Murphy gọi Kelly là “một người Mỹ đích thực”. Thượng nghị sĩ Patty Murray nói “nước Mỹ cần nhiều người yêu nước như Mark Kelly”. Thượng nghị sĩ Adam Schiff viết rằng ông Kelly luôn đặt hiến pháp và đất nước lên hàng đầu.