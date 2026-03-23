Lầu Năm Góc chuẩn bị các kịch bản triển khai quân tới Iran

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết ông không loại trừ khả năng Lầu Năm Góc đang xây dựng các phương án triển khai lực lượng tới Iran để Tổng thống Donald Trump có những lựa chọn phù hợp nhất.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News, ông Waltz nhấn mạnh Lầu Năm Góc, dưới sự dẫn dắt của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Kane, đang tiến hành công tác lập kế hoạch quân sự toàn diện.

“Lầu Năm Góc đang chuẩn bị các phương án, cung cấp cho Tổng thống những lựa chọn với lực lượng đã được huấn luyện, bố trí sẵn sàng và trang bị đầy đủ, bao gồm lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến để Tổng thống có thể đưa ra các quyết định cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu của chúng tôi. Vì vậy, tôi tin rằng họ đang xây dựng kế hoạch cho mọi kịch bản”, ông Waltz cho hay.

Ông Waltz đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng Lầu Năm Góc gặp khó khăn trong công tác lập kế hoạch quân sự. Theo Đại sứ Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) đã chuẩn bị cho các kịch bản này “trong suốt nhiều năm qua”.

Trước đó, hai cựu quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng điều động hàng nghìn binh sĩ Mỹ tới Iran, trong nỗ lực đạt được một số mục tiêu chiến lược then chốt và chấm dứt xung đột.

Bất kỳ quyết định triển khai lực lượng mặt đất nào vào lãnh thổ Iran đều tiềm ẩn rủi ro leo thang đáng kể, song cũng có thể mang lại giá trị chiến lược trong việc rút ngắn thời gian chiến sự.

Những tính toán này diễn ra trong bối cảnh ông Trump phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu, áp lực chính trị gia tăng trong nước, kể cả từ một bộ phận cử tri ủng hộ, cùng những bất đồng ngày càng rõ rệt giữa Mỹ và các đồng minh Trung Đông về hướng đi của cuộc chiến.

Theo các nguồn tin, một số phương án đang được đưa ra thảo luận, trong đó có kịch bản nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz bằng cách triển khai binh sĩ tới các cảng hoặc đảo nhỏ của Iran tại Vịnh Ba Tư, qua đó giảm thiểu mối đe dọa đối với tàu thuyền.

Các phương án khác bao gồm chiến dịch thu giữ lượng urani làm giàu cao của Iran, hoặc sử dụng lực lượng mặt đất để kiểm soát các cơ sở dầu mỏ của nước này nhằm cắt đứt nguồn tài chính quan trọng và gây sức ép buộc Tehran nhượng bộ.