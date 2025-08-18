Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lật xe tải chở sầu riêng, 3 người thoát chết

  • Thứ hai, 18/8/2025 11:09 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Xe tải biển số tỉnh Vĩnh Long chở khoảng 3 tấn sầu riêng do tránh một phương tiện khác nên đã lật ngang trên Quốc lộ 60.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 17/8, ô tô tải mang biển số 64H-02557 lưu thông trên Quốc lộ 60 hướng từ Trung Lương đi cầu Rạch Miễu. Khi đến gần điểm giao với đường Hồ Văn Nhánh (thuộc địa phận phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), để tránh một xe hai bánh đang lưu thông phía trước, tài xế đã lách sang trái khiến xe tải tông vào dải phân cách cứng và trụ đèn rồi lật ngang.

Xe sau rieng Vinh Long anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tuy trời đang mưa to nhưng trên đường vẫn có phương tiện lưu thông. Bên trong cabin xe tải có 3 người nhưng may mắn không bị thương vong. Vụ tai nạn làm phần đầu xe tải, trụ biển báo giao thông, đèn chiếu sáng và camera trên trụ bị hư hỏng.

Xe sau rieng Vinh Long anh 2

Lực lượng cứu hộ di chuyển phương tiện khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

H. Bằng/Tiền Phong

  • Vĩnh Long

    Vĩnh Long
    • Diện tích: 1.475 km²
    • Dân số: 1.092.730 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 270
    • Biển số xe: 64

Đọc tiếp

