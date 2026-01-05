Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tin mới vụ chặn xe, bắt tài xế xuống 'nói chuyện'

  • Thứ hai, 5/1/2026 17:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên quan vụ hai tài xế chặn đầu xe khác bắt xuống 'nói chuyện', Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định xử phạt những người liên quan hơn 117 triệu đồng.

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định xử phạt 3 tài xế liên quan đến vụ tạt đầu, chặn đầu xe đối thủ vì bị “hớt tay trên” trên Quốc lộ 14C, đoạn qua địa bàn xã Ia Nan, Gia Lai.

Tai xe Gia Lai anh 1

CSGT làm việc với những người liên quan vụ việc.

Theo đó, sáng 3/1, anh T.V.N. (SN 1999, trú xã Ia Nan) điều khiển ôtô biển số 81A-491.57 (nhà xe Nam Phương) đón hai người khách từ xã Ia Nan đi xã Đức Cơ. Tuy nhiên, khi đi trên Quốc lộ 14C, đoạn qua làng Ia Nhú (xã Ia Nan), anh N. bất ngờ bị ông P.N.C. (SN 1968, trú tại làng Nú, xã Ia Nan) và con trai là P.N.T. (SN 2002) điều khiển hai ôtô loại 16 chỗ tạt đầu, chặn trước và sau xe.

Hai bố con ông C. cho rằng, hai người khách kể trên là khách của nhà xe Ngọc Châu đã liên hệ trước nên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Sau đó, anh N. đã đăng tải đoạn video ghi lại hành vi nguy hiểm của cha con ông C. lên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an xã Ia Nan triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Căn cứ quy định, Phòng Cảnh sát giao thông phạt ông C. 45 triệu đồng về lỗi điều khiển xe lạng lách; phạt anh T. số tiền 24,7 triệu đồng vì đi không đúng phần đường, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải, không có giấy phép lái xe; anh N. bị phạt số tiền 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông cũng lập biên bản, xử phạt chủ hai phương tiện đã giao xe cho T. và anh N. với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện khi không có giấy phép lái xe, mỗi trường hợp bị phạt 29 triệu đồng.

3 ôtô tông nhau kinh hoàng, một người tử vong

Chiếc xe tải đang di chuyển trên quốc lộ 47B (Thanh Hoá) thì rẽ trái qua đường, gây tai nạn liên hoàn với xe đầu kéo và ôtô con, khiến hai người thương vong.

2 giờ trước

Cháy lớn xưởng mút xốp tại TP.HCM

Ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng trên đường Trần Quang Diệu (TP.HCM). Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận, dập lửa, ngăn cháy lan trên diện rộng.

5 giờ trước

Tài xế taxi ở Nha Trang 'ảo thuật' tráo tờ 200.000 của khách

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh sự việc một tài xế taxi có dấu hiệu gian lận tiền của du khách nước ngoài.

16:44 3/1/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/moi-nhat-vu-hai-tai-xe-xe-khach-tat-dau-chan-xe-khac-bat-xuong-noi-chuyen-post1810376.tpo

Tiền Lê/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tài xế Gia Lai Gia Lai Công an Gia Lai tài xế Gia Lai Tài xế xe khách Xe khách Gia Lai Nói chuyện tài xế

    Đọc tiếp

    Mua lon trai mua dung gio tan tam o TP.HCM hinh anh

    Mưa lớn trái mùa đúng giờ tan tầm ở TP.HCM

    51 phút trước 18:03 5/1/2026

    0

    Đang vào cao điểm mùa khô đầu năm nhưng TP.HCM đón cơn mưa trái mùa vào chiều 5/1. Cơn mưa đúng vào giờ tan tầm khiến người dân di chuyển về nhà khó khăn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý