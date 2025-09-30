Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lật thuyền ở Thanh Hóa, bà chết, cháu mất tích

  • Thứ ba, 30/9/2025 16:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lũ lên cao, nhà ngập sâu, 3 người trong một gia đình ở Thanh Hóa đi tránh lũ nhưng bị gió đánh lật thuyền khiến bà chết, cháu mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra tại xã Nông Cống (Thanh Hoá) lúc 18h ngày 29/9. Thời gian này, nước sông Chuối dâng cao, gió giật mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà ở làng Trù xã Nông Cống chìm trong biển nước. Thấy nhà bị ngập hơn 2 m, chị Vũ Thị Th. cùng mẹ và con trai là bà Lê Thị Đ. (90 tuổi); em Nguyễn Văn T. (25 tuổi) chèo thuyền sơ tán đến nơi an toàn.

Lat thuyen thanh Hoa bao anh 1

Người thân khóc nghẹn bên thi thể bà Lê Thị Đ. và chờ tin em Nguyễn Văn T. trong vô vọng.

Khi thuyền cách bờ khoảng 300 mét thì gió giật, sóng lớn khiến thuyền bị lật úp. Chị Vũ Thị Th. may mắn bám được vào cây xanh ven đường, nhưng bà Đ. và em T. bị lũ cuốn đi. Lúc này, chị Th. bất lực gào thét, hô hoán mọi người nhưng không thể cứu mẹ và con trai.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nông Cống triển khai tìm kiếm suốt đêm đến 8h ngày 30/9 mới tìm thấy thi thể của bà Lê Thị Đ. Riêng em Nguyễn Văn T. vẫn mất tích, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Tại nơi xảy ra tai nạn, nhìn hai chiếc quan tài được gia đình chuẩn bị đặt sẵn bên vệ đường, cạnh biển nước mênh mông, dân làng Trù (xã Nông Cống) ai cũng thương tiếc, xót xa.

Anh Nguyễn Văn L. (làng Trù, xã Nông Cống) nói: “Lần này lũ ập về quá nhanh khiến các gia đình không kịp phản ứng. Nhiều người dân trong làng đều có sẵn thuyền và có kỹ năng chèo thuyền nhưng có lẽ do nước chảy quá xiết lại gặp gió to nên mới bị lật. Hiện nay, nước lũ vẫn bủa vây hàng trăm ngôi nhà làng Trù, chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt sơ tán đưa người già và trẻ em đến nơi tránh trú. Trong hôm nay, có rất đông các nhóm thiện nguyện đưa hàng đến cứu trợ...".

https://vtcnews.vn/lat-thuyen-khien-2-ba-chau-o-thanh-hoa-chet-mat-tich-tren-duong-tranh-lu-ar968374.html

Đình Anh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

