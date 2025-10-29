Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lật ghe chở 9 người đi đám tang, một người mất tích

  • Thứ tư, 29/10/2025 06:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều tối 28/10, một chiếc ghe chở 9 người trên đường đi đám tang về thì bị lật ở vùng nước chảy xiết tại khu vực phường Điện Phương cũ.

Lat ghe dam tang anh 1

Nhiều khu vực tại Đà Nẵng bị ngập do mưa lũ. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN.

Tối 28/10, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Điện Bàn (Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe làm một người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào 16h30 cùng ngày, một chiếc ghe chở 9 người đang trên đường đi đám tang về thì gặp nạn ở vùng nước chảy xiết tại khu vực phường Điện Phương cũ (nay là phường Điện Bàn).

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ và người dân địa phương đã tổ chức cứu hộ, tìm kiếm người gặp nạn. Đến 18h30 ngày 28/10, 8 người đã được cứu thoát, tình trạng sức khỏe bình thường.

Hiện, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm một người đang mất tích.

Được biết, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua và các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn xả lũ, các khu vực trũng thấp vùng hạ du của thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước, dòng nước chảy xiết khiến người dân và các phương tiện đi lại rất khó khăn và nguy hiểm.

Chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố liên tục phát thông báo cảnh báo nguy hiểm để người dân hạn chế đi lại, đảm bảo an toàn...

Tối 27/10, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng), xác nhận clip người dân khiêng quan tài lội qua dòng nước suối chảy xiết trên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn.

Xót xa đám tang 3 người cùng gia đình trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh

Ngày 26/7, không khí tang thương bao trùm thôn Chân Lạc, xã Yên Trung (tỉnh Bắc Ninh), khi hàng trăm người thân, hàng xóm và bạn bè đến tiễn đưa anh Nguyễn Đức Tuấn, vợ và con gái về nơi an nghỉ cuối cùng, sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh ngày 25/7/2025.

14:47 26/7/2025

Cô giáo Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải: 'Em nhờ tôi cuối năm đi đón dâu'

"Khải hẹn với tôi là cuối năm con cưới, cô đi đón dâu với mẹ con và các bác nhé", cô chủ nhiệm cũ của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải nghẹn giọng trong đám tang anh.

20:00 19/4/2025

Xử phạt cán bộ say rượu lái ôtô đâm vào rạp đám tang ở Hải Dương

Cơ quan chức năng xử phạt 3 người liên quan vụ ôtô đâm vào rạp đám tang khiến 5 người bị thương, trong đó có cán bộ công tác ở huyện Bình Giang (Hải Dương).

22:57 9/3/2025

