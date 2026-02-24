Las Vegas nóng trở lại vì Mayweather-Pacquiao

Mười một năm sau “trận đấu thế kỷ”, Floyd Mayweather và Manny Pacquiao lại bước lên sàn, nhưng câu hỏi lớn nhất không còn là ai thắng, mà là điều gì thực sự còn lại.

Floyd Mayweather sắp thượng đài trở lại.

Ngày 19/9, tại Sphere ở Las Vegas, Floyd Mayweather và Manny Pacquiao sẽ tái đấu trong một trận chuyên nghiệp, 11 năm sau màn so găng từng phá mọi kỷ lục thương mại của quyền anh. Năm 2015, họ bán được 4,6 triệu lượt mua pay-per-view và tạo ra 72,2 triệu USD tiền vé, những con số đến nay vẫn đứng vững.

Lần đó, Mayweather thắng điểm. Tay đấm người Mỹ kiểm soát nhịp độ, giữ khoảng cách, khiến Pacquiao không bao giờ thực sự tìm được cự ly quen thuộc. Đó là một chiến thắng chiến thuật, lạnh lùng và thực dụng. Nó cũng khép lại giấc mơ “hạ bệ Mayweather” của phần còn lại thế giới.

Giờ đây, cả hai đều đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Mayweather sắp bước sang tuổi 48. Pacquiao 47 tuổi. Thời gian không chừa ai, kể cả những tượng đài. Tốc độ, phản xạ, khả năng chịu đòn, những thứ từng làm nên thương hiệu của họ, chắc chắn không còn ở đỉnh cao như một thập kỷ trước.

Mayweather vẫn giữ thành tích chuyên nghiệp 50-0, với trận đấu chính thức gần nhất là chiến thắng TKO trước Conor McGregor năm 2018. Từ đó, anh chủ yếu tham gia các trận biểu diễn.

Pacquiao có thành tích 62-8-3 và là võ sĩ duy nhất vô địch thế giới ở tám hạng cân. Anh từng trở lại thi đấu chuyên nghiệp mùa hè năm ngoái, hòa Mario Barrios trong trận tranh đai WBC hạng bán trung, sau thất bại trước Yordenis Ugas năm 2021.

Manny Pacquiao đã 47 tuổi.

Về mặt chuyên môn, đây không còn là cuộc đấu của hai võ sĩ đang ở đỉnh cao. Nó là màn tái hiện của ký ức. Nhưng ký ức cũng có sức nặng riêng. Trong thời đại mà quyền anh phải cạnh tranh khốc liệt với MMA và những sự kiện giải trí lai tạp, cái tên Mayweather-Pacquiao vẫn là bảo chứng cho sự chú ý toàn cầu.

Điểm đáng chú ý là trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên Netflix. Nền tảng này đang đẩy mạnh đầu tư vào quyền anh từ năm 2024, tổ chức nhiều sự kiện lớn và thu hút lượng khán giả khổng lồ ngoài phạm vi truyền thống của môn thể thao này. "Mayweather-Pacquiao 2" vì thế không chỉ là một trận đấu, mà còn là một phần của cuộc chuyển dịch quyền lực truyền thông trong boxing.

Mayweather tuyên bố kết quả sẽ không khác lần trước. Pacquiao thì muốn trao cho đối thủ “thất bại duy nhất trong sự nghiệp”. Những phát biểu ấy mang màu sắc quảng bá, nhưng cũng phản ánh cái tôi chưa bao giờ nguội của hai nhà vô địch.

Điều công bằng nhất có lẽ là nhìn trận tái đấu này đúng bản chất: một sự kiện thương mại lớn, có yếu tố lịch sử, có tính biểu tượng. Nó khó có thể vượt qua lần đầu về cảm xúc chuyên môn. Nhưng nó vẫn đủ sức khiến người hâm mộ dừng lại, nhớ về một giai đoạn vàng son của quyền anh.

Có thể người hâm mộ sẽ không thấy những pha bùng nổ như Pacquiao thời đỉnh cao. Có thể Mayweather vẫn trung thành với lối đánh an toàn. Nhưng trong một thế giới thể thao ngày càng ồn ào, việc hai biểu tượng trở lại cũng đã là một câu chuyện đáng xem.

"Mayweather-Pacquiao 2" vì thế không chỉ là trận đấu của hai võ sĩ. Nó là cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và thị trường. Và dù kết quả ra sao, lịch sử của họ đã được viết từ lâu.