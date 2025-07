Pacquiao 46 tuổi gây sốc với trận hòa kịch tính trước Barrios

Trong trận tranh đai WBC hạng bán trung diễn ra tại MGM Grand Garden Arena (Las Vegas, Mỹ) sáng 20/7, “PacMan” khiến đối thủ trẻ hơn 12 tuổi - Mario Barrios - gặp vô vàn khó khăn nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và né đòn xuất sắc.

Trước trận đấu, giới chuyên môn nghiêng về khả năng Barrios sẽ áp đảo với sức trẻ và thể lực vượt trội. Thế nhưng, thực tế trên sàn đấu lại hoàn toàn trái ngược. Ngay trong 3 hiệp đầu, Pacquiao chơi áp đảo, công thủ toàn diện. Ông tận dụng khả năng đọc tình huống, di chuyển khắp sàn để né đòn và phản công bằng những cú jab cùng đòn tay thuận chính xác.

Từ hiệp 4, thế trận trở nên cân bằng khi Barrios khai thác lợi thế sải tay dài, liên tục tung ra những cú đấm móc uy lực. Tuy nhiên, sự tinh quái và khả năng né đòn hoàn hảo của Pacquiao khiến tỷ lệ ra đòn chính xác của Barrios không cao.

Ở những hiệp cuối, Barrios gia tăng áp lực, dồn dập tấn công nhằm tìm cơ hội hạ gục lão tướng châu Á. Pacquiao có dấu hiệu xuống sức nhưng vẫn kiên cường, chọn lối đánh phòng thủ và tung ra một vài pha phản đòn hiểm hóc vào mặt và bụng đối thủ. Sự bền bỉ đáng kinh ngạc của tay đấm Philippines khiến khán giả không ngừng phấn khích.

Nhìn vào thống kê Compubox, sự khác biệt về phong cách giữa Pacquiao và Barrios được thể hiện rõ nét. Barrios tung ra nhiều cú jab hơn (423 cú, trúng 45) với tỷ lệ chính xác 11%, vượt trội so với 6% của Pacquiao (20 cú trúng trong 318 cú jab). Điều này phản ánh lối đánh thiên về duy trì khoảng cách và kiểm soát nhịp độ từ tay đấm trẻ.

Ngược lại, Pacquiao lại tỏ ra nguy hiểm ở các cú đấm “power” với 81 cú trúng trong 259 cú, tỷ lệ 31% - chỉ kém đôi chút so với 32% của Barrios (75 cú trúng/235). Dù tung ít đòn hơn tổng thể (577 so với 658 của Barrios), Pacquiao thể hiện khả năng chọn thời điểm ra đòn hợp lý, tận dụng tốc độ và kinh nghiệm để phản công chính xác.

Khi trận đấu khép lại sau 12 hiệp, khán đài MGM Grand Garden Arena bùng nổ với những tràng pháo tay dành cho Pacquiao. “Không thể tin được, hãy nhớ rằng PacMan đã 46 tuổi”, một bình luận viên không giấu được sự thán phục.

Kết quả cuối cùng, các trọng tài đưa ra điểm số hòa - cái kết hợp lý cho màn so tài ngang ngửa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Với màn trình diễn này, Pacquiao tiếp tục chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số, còn tinh thần và đẳng cấp của huyền thoại thì chưa bao giờ phai mờ.

