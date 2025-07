Pacquiao sắp có cuộc hẹn với lịch sử

Ngày 19/7 sẽ là một ngày đặc biệt với làng quyền Anh thế giới. Sau trận tái đấu tranh ngôi vô địch tuyệt đối hạng nặng giữa Oleksandr Usyk và Daniel Dubois tại Wembley, sự chú ý của người hâm mộ sẽ đổ dồn về Las Vegas, nơi huyền thoại Manny Pacquiao tái xuất sàn đấu để thách thức Mario Barrios cho chiếc đai WBC hạng bán trung tại MGM Grand Garden Arena.

Ở tuổi 46, Pacquiao (62-8-2, 39 KO) vẫn còn khao khát chiến thắng. Bốn năm trước, nhiều người nghĩ trận thua Yordenis Ugas bằng điểm đồng thuận là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh. Nhưng “PacMan” không trở lại vì tiền bạc.

“Tôi không cần tiền, tôi cần câu chuyện”, Pacquiao phát biểu tại buổi họp báo. “Tôi vẫn thấy sự phấn khích và quyết tâm. Tôi nhớ không khí tập luyện, nhớ những buổi họp báo, và đặc biệt là tình yêu của người hâm mộ. Không có họ, quyền Anh sẽ chẳng còn ý nghĩa”.

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ trẻ trung và đang ở đỉnh cao phong độ như Mario Barrios (29-2-2, 18 KO), Pacquiao vẫn giữ sự tự tin quen thuộc. “Tôi từng là kẻ thách thức rất nhiều lần và cảm giác vẫn vậy. Tôi sẽ cho thấy mình vẫn còn phong độ. Barrios là một nhà vô địch xứng đáng, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để chiếc đai trở về với tôi”, Pacquiao nhấn mạnh.

Sự trở lại của Pacquiao khiến cả giới quyền Anh bồi hồi. Marco Antonio Barrera - người từng so găng với Pacquiao - chia sẻ: “Tôi nhớ lúc anh ấy hạ Oscar De La Hoya, tôi nghĩ đó là điều không tưởng. Manny đặc biệt vì anh ấy kết nối được với mọi người, khiến họ cảm thấy anh như một phần trong câu chuyện của họ”.

Antuanne Russell, nhà vô địch WBA hạng siêu nhẹ, cũng đánh giá cao kinh nghiệm và sức mạnh của Pacquiao: “Barrios còn trẻ và rất tính toán trong từng cú đấm, nhưng nếu để Manny có cơ hội, anh ấy sẽ trừng phạt đối thủ ngay lập tức”.

Trận đấu với Barrios cũng đánh dấu lần thứ 15 Pacquiao góp mặt trong sự kiện chính tại MGM Grand Garden Arena - con số giúp anh cân bằng kỷ lục của Floyd Mayweather, một đối thủ từng làm nên những trận kinh điển trong lịch sử quyền Anh.

Đêm 19/7, Las Vegas sẽ chứng kiến một trận chiến không chỉ vì chiếc đai WBC, mà còn vì di sản của một huyền thoại. Dù thắng hay thua, việc Pacquiao trở lại sàn đấu ở tuổi 46 đã đủ để câu chuyện của anh trở thành một dấu son trong lịch sử quyền Anh.

