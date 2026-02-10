Lập hệ sinh thái đầu tư tiền ảo kiếm hàng trăm tỷ đồng từ 1.000 bị hại

CATP Hải Phòng phối hợp triệt phá thành công chuyên án, khởi tố 3 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp mang tên Luxkingtech.

Cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng dự án đầu tư tiền ảo mang tên Luxkingtech.

Để tạo vỏ bọc là một nền tảng đầu tư hiện đại, Luyện đã bỏ tiền thuê các lập trình viên xây dựng "hệ sinh thái" dự án, gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu token LKT) và website luxkingtech.com.

Website này cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng từ dự án trên nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, thực chất toàn bộ các hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch… đều do nhóm điều hành kiểm soát.

Đối tượng Nguyễn Văn Luyện.

Nguyễn Văn Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên, Hà Nội rồi giao cho một đối tượng khác đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Cùng với đó, nhận thức rõ việc tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương thức thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục thành lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên Giám đốc nhằm niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, dựng lên hình ảnh doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài, tạo vỏ bọc uy tín cho dự án.

Thực chất, Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư và hứa hẹn trả lợi nhuận hàng ngày, kèm theo lời quảng cáo rằng đồng tiền ảo này có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong "hệ sinh thái" của công ty.

Người tham gia không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư bỏ ra mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các "tuyến dưới", hình thành mạng lưới chằng chịt, đúng tính chất "lấy tiền nuôi tiền".

Đội ngũ nhân viên của Luyện thường xuyên đăng tải các thông tin trên mạng xã hội khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang hay hình ảnh dự án có đông người tham gia nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư. Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, phương tiện cùng tài sản có giá trị lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đối tượng khác về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" theo Điều 217a Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.