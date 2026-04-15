Lao xe vào cửa hàng cầm đồ, tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn

Tài xế ôtô trong lúc di chuyển từ Vũ Phạm Hàm ra đường Láng, thì bất ngờ tông thẳng vào một cửa hàng cầm đồ. Người này được Cảnh sát xác định vi phạm nồng độ cồn.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 14/4 trên đường Láng (phường Láng, Hà Nội).

Thời điểm trên, ôtô nhãn hiệu Honda CR-V mang BKS 30L-016.XX đang di chuyển từ phố Vũ Phạm Hàm ra đường Láng, thì bất ngờ lao vào một cửa hàng cầm đồ ở số 890 đường Láng. Sau cú tông của ôtô, phần cửa ra vào của hàng cầm đồ bị hư hỏng, đầu xe cũng bị biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Láng.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an phường sở tại giải quyết vụ tai nạn.

Tiến hành kiểm tra sau đó, Cảnh sát xác định nam tài xế có nồng độ cồn ở mức 0,441 mg/L khí thở, đây là mức vi phạm cao nhất theo quy định tại Nghị định 168/2024. Mức phạt cho hành vi vi phạm này của tài xế lên tới 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện trong thời hạn 7 ngày.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cũng trong tối 14/4, tại địa bàn phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Tài xế ôtô sau đó cũng được xác định đã vi phạm nồng độ cồn.