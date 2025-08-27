Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Lào huy động lực lượng ứng phó bão Kajiki

  • Thứ tư, 27/8/2025 07:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơn bão Kajiki đang quét qua Lào, gây mưa to, gió lớn tại nhiều khu vực trên cả nước kể từ ngày 25/8 và dự báo có thể sẽ kéo dài đến hết tháng này.

Mưa lớn làm ngập nhiều đoạn đường tại tỉnh Bolykhamxay, Trung Lào. Ảnh tư liệu TTXVN phát

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng của Lào đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão, tập trung vào các nỗ lực đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Ủy ban Quản lý Thiên tai Trung ương Lào ngày 25/8 ra thông báo chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp tăng cường công tác chuẩn bị đối phó với tác động của bão, bố trí các điểm sơ tán tạm thời, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và di chuyển tài sản có giá trị cùng vật nuôi đến các nơi tránh trú an toàn.

Cơ quan Khí tượng Lào khuyến cáo các cộng đồng dân cư nâng cao cảnh giác và chuẩn bị trước cho nguy cơ mưa lớn liên tục sẽ gây lở đất và lũ quét. Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo thời tiết và những cảnh báo do cơ quan chức năng đưa ra.

Trong khi đó, giới chức Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào đã nhóm họp để thảo luận và theo dõi tác động tiềm tàng do bão. Một đội giám sát 24/24h được thành lập để theo dõi mực nước và các diễn biến thời tiết theo thời gian thực.

Lo ngại ảnh hưởng do bão, công ty Đường sắt Lào-Trung đã dừng tất cả các dịch vụ chở khách trong ngày 26/8.

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/lao-huy-dong-luc-luong-ung-pho-bao-kajiki-20250826200652618.htm

TTXVN

Kajiki Lào Bão Lào Lào bão Kajiki ứng phó bão Kajiki thiên tai Lào bão ở Lào Lào chống bão

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Lào

      Lào
      • Thủ đô: Viêng Chăn
      • Diện tích: 236.000 m2
      • Dân số: 8,86 triệu (WorldBank, 2017)
      • GDP: 16,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Kíp
      • Ngôn ngữ: Tiếng Lào

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý