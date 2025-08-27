Lào huy động lực lượng ứng phó bão Kajiki

Cơn bão Kajiki đang quét qua Lào, gây mưa to, gió lớn tại nhiều khu vực trên cả nước kể từ ngày 25/8 và dự báo có thể sẽ kéo dài đến hết tháng này.

Mưa lớn làm ngập nhiều đoạn đường tại tỉnh Bolykhamxay, Trung Lào. Ảnh tư liệu TTXVN phát

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng của Lào đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão, tập trung vào các nỗ lực đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Ủy ban Quản lý Thiên tai Trung ương Lào ngày 25/8 ra thông báo chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp tăng cường công tác chuẩn bị đối phó với tác động của bão, bố trí các điểm sơ tán tạm thời, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và di chuyển tài sản có giá trị cùng vật nuôi đến các nơi tránh trú an toàn.

Cơ quan Khí tượng Lào khuyến cáo các cộng đồng dân cư nâng cao cảnh giác và chuẩn bị trước cho nguy cơ mưa lớn liên tục sẽ gây lở đất và lũ quét. Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo thời tiết và những cảnh báo do cơ quan chức năng đưa ra.

Trong khi đó, giới chức Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào đã nhóm họp để thảo luận và theo dõi tác động tiềm tàng do bão. Một đội giám sát 24/24h được thành lập để theo dõi mực nước và các diễn biến thời tiết theo thời gian thực.

Lo ngại ảnh hưởng do bão, công ty Đường sắt Lào-Trung đã dừng tất cả các dịch vụ chở khách trong ngày 26/8.