Iran ngày 11/3 phóng loạt tên lửa và UAV dữ dội nhất từ đầu chiến sự, nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Israel như căn cứ hải quân Haifa và cơ quan tình báo Aman.

Một tàu hàng Thái Lan bị trúng vật thể chưa xác định tại eo biển Hormuz gây nổ và cháy, 20 thủy thủ được cứu, 3 người mất tích.

Các vụ tấn công tàu thuyền tại Hormuz gia tăng sau khi Mỹ không kích nhóm tàu rải thủy lôi của Iran.

Iran cảnh báo có thể tấn công các ngân hàng, trung tâm kinh tế và cơ sở công nghệ Mỹ trong khu vực.

Iran công bố video phóng tên lửa, đánh dấu đợt tấn công dữ dội Đợt tấn công mới ngày 11/3 được Iran đánh giá là “dữ dội nhất” kể từ khi chiến sự nổ ra. Nhiều hệ thống phòng không trong khu vực phải liên tục đánh chặn, còi báo động vang lên tại Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh.

Lãnh tụ tối cao Iran bị gãy chân, bầm mắt sau đòn không kích

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, Đại sứ Iran tại Cyprus, Alireza Salarian, xác nhận ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc không kích san phẳng nơi ở của vị cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei ngày 28/2 - vụ việc khiến 6 thành viên trong gia đình ông thiệt mạng.

“Ông ấy cũng có mặt tại đó và bị thương trong cuộc oanh kích. Tôi nghe nói ông bị thương ở chân, tay và cánh tay, và hiện có thể đang điều trị trong bệnh viện”, vị đại sứ nói.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin từ CNN cũng cho biết ông Khamenei bị gãy xương bàn chân, bầm tím quanh mắt trái và một số vết rách nhẹ trên mặt.

Kể từ khi được công bố kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao sau cái chết của cha mình, Ali Khamenei, ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, con trai của Tổng thống Masoud Pezeshkian, ông Yousef Pezeshkian, nói với hãng tin nhà nước Iranian Students' rằng ông đã nghe thông tin lãnh tụ mới bị thương, song khẳng định “ông ấy an toàn và không có gì đáng lo ngại”.

Iran cảnh báo Mỹ: Giá dầu sẽ lên đến 200 USD

Ngày 11/3, quân đội Iran phát đi cảnh báo mới đối với các tàu thuyền, đặc biệt là tàu chở dầu, khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Trong tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước, Bộ chỉ huy tác chiến trung tâm của quân đội Iran nêu rõ: “Bất kỳ tàu nào chở dầu, hoặc tàu thuộc Mỹ, chế độ Do Thái, hay các đồng minh của họ, đều sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp”.

"Hãy chuẩn bị tinh thần cho việc giá dầu thô sẽ lên 200 USD /thùng vì giá dầu phụ thuộc vào tình hình an ninh khu vực mà các ông đã gây bất ổn", người này nói thêm.

Một tàu chở dầu di chuyển trên Vịnh Ba Tư, gần eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Reuters

Cơ quan này cũng nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran “sẽ không cho phép dù chỉ một lít dầu nào đi qua eo biển này”.

Sau đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thừa nhận lực lượng này đã tấn công hai tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz, theo thông tin được hãng tin Fars đăng tải.

Theo IRGC, tàu hàng rời treo cờ Thái Lan mang tên Mayuree Naree đã bị nổ súng sau khi “phớt lờ cảnh báo và cố tình tìm cách đi qua eo biển Hormuz một cách trái phép”.

Một tàu khác treo cờ Liberia mang tên Express Rome cũng bị “tên lửa Iran đánh trúng vào sáng cùng ngày” sau khi bỏ qua các cảnh báo từ lực lượng hải quân IRGC.

Tàu Thái Lan trúng đạn ở Hormuz, 3 người mất tích

Ba thuyền viên vẫn đang mất tích sau khi một tàu hàng của Thái Lan bị trúng các vật thể chưa xác định tại eo biển Hormuz, theo thông báo từ Bộ Giao thông nước này.

Tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan chìm trong khói đen tại eo biển Hormuz, ngày 11/3. Ảnh: National Thailand.

Bộ Giao thông Thái Lan cho biết 20 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống sau khi rời tàu bằng xuồng cứu sinh. Những người này sau đó được lực lượng Hải quân Oman tiếp cận và đưa vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, một vụ nổ xảy ra ở phần đuôi tàu, gây cháy tại khoang máy. Ba thuyền viên hiện vẫn mất tích được cho là đang làm việc trong khu vực này vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

Iran dội tên lửa vào căn cứ Hải quân và cơ quan tình báo Israel

Quân đội Iran ngày 11/3 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào cơ quan tình báo quân sự và nhiều cơ sở quân sự quan trọng của Israel, bao gồm Căn cứ Hải quân tại Haifa, Al Arabiya đưa tin.

Trong thông cáo phát trên truyền hình nhà nước, Tehran cho biết các đòn tấn công nhằm vào Cục Tình báo Quân đội Israel - Aman, đơn vị tình báo tín hiệu Unit 8200, hệ thống radar cảnh báo sớm Green Pine Radar, cùng trụ sở chỉ huy lực lượng tàu ngầm tại Căn cứ Hải quân Haifa. Quân đội Iran khẳng định các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn.

Tàu Hải quân của NATO và Israel trong một cuộc luyện tập chung tại căn cứ quân sự ở Haifa hồi tháng 2/2021. Ảnh: NATO

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi “bóng đen chiến tranh” được gỡ bỏ khỏi Iran.

Trước đó cùng ngày, Đài phát thanh - truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết Iran đã phát động một loạt đòn tấn công mới nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ tại Trung Đông.

Theo IRIB, đợt tấn công kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ và được xem là “mạnh nhất, dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ”. Các mục tiêu bao gồm nhiều thành phố của Israel như Tel Aviv, Haifa và khu vực Tây Jerusalem - phần của thành phố tranh chấp hiện do Israel kiểm soát hoàn toàn.

Mỹ tuyên bố giành ưu thế trên không

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết Washington đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu trong lãnh thổ Iran, gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo và hơn 60 tàu hải quân Iran. Các đợt không kích diễn ra gần như mỗi giờ từ nhiều hướng khác nhau.

Theo ông Cooper, không quân Mỹ hiện giành ưu thế trên không trên nhiều khu vực rộng lớn của Iran. Ông cũng nói các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran đã giảm mạnh so với giai đoạn đầu chiến sự, nhưng cáo buộc Tehran phóng đòn tấn công từ những khu dân cư đông đúc.

Xung đột tiếp tục làm gián đoạn giao thông hàng không ở Vùng Vịnh. Hãng KLM kéo dài việc đình chỉ các chuyến bay tới Dubai đến ngày 28/3 sau khi hai UAV rơi gần sân bay quốc tế Dubai, khiến bốn người bị thương.

Tại Lebanon, các cuộc không kích của Israel sáng 11/3 khiến hàng chục người chết và bị thương ở nhiều khu vực. Ở miền bắc Israel, cư dân thành phố Kiryat Shmona phải sống trong hầm trú ẩn nhiều ngày vì các cuộc tấn công từ Hezbollah.

Iran tưởng niệm các lãnh đạo thiệt mạng

Hàng nghìn người Iran tập trung tại đám tang ở thủ đô Tehran để tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, đặc biệt là các lãnh đạo.

Trong các đoạn video từ hiện trường do Reuters phát trực tiếp, có thể nghe thấy một ca sĩ hát qua loa phóng thanh khi những quan tài được chở đi trên các bệ cao.

Người dân Iran ngày 11/3 tham dự lễ tang các quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: NYT

Những dải băng màu xanh phủ trên các quan tài in hình các lãnh đạo cấp cao Iran đã thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Đám đông hô vang các khẩu hiệu “Đả đảo nước Mỹ” và “Đả đảo Israel”.

Thế giới chuẩn bị cho cú sốc về dầu

Đức và Nhật Bản thông báo sẽ xuất dầu từ kho dự trữ chiến lược để ứng phó nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng Trung Đông.

Liên minh châu Âu (EU) cũng phê chuẩn lệnh trừng phạt mới đối với 19 cá nhân và tổ chức Iran, theo nhà ngoại giao cấp cao EU Kaja Kallas.

Trong khi đó, Tổng thống Romania Nicușor Dan cho phép triển khai thêm binh sĩ và thiết bị Mỹ tại căn cứ Biển Đen để hỗ trợ các hoạt động của Washington ở Trung Đông, song nhấn mạnh các thiết bị này không mang vũ khí tấn công.

Tây Ban Nha rút Đại sứ khỏi Israel

Chính phủ Tây Ban Nha quyết định rút Đại sứ tại Israel, theo thông báo đăng trên công báo nhà nước ngày 11/3. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tel Aviv sẽ do một đại biện lâm thời điều hành, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Madrid và Washington xuất hiện căng thẳng liên quan đến cuộc chiến giữa Iran với liên minh Mỹ - Israel. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tây Ban Nha khẳng định quan hệ song phương với Mỹ vẫn “hoạt động bình thường”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu trong lễ khai mạc Diễn đàn Quốc tế Chống Hận thù lần thứ nhất tại Madrid (Tây Ban Nha) ngày 11/3. Ảnh: EPA.

Chính phủ cánh tả của Thủ tướng Pedro Sánchez tuần trước đã công khai chỉ trích chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là “liều lĩnh và trái pháp luật”, đồng thời cấm máy bay Mỹ sử dụng các căn cứ chung ở miền nam Tây Ban Nha để phục vụ chiến dịch tấn công Tehran.

Ngoại trưởng José Manuel Albares cho biết Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Washington và Đại sứ quán Mỹ tại Madrid vẫn duy trì hoạt động “hoàn toàn bình thường”.

“Đại sứ quán của chúng tôi tại Washington vẫn hoạt động như thường lệ và duy trì đầy đủ các kênh liên lạc cần thiết”, ông Albares nói, đồng thời cho biết điều tương tự cũng áp dụng với Đại sứ quán Mỹ tại Madrid.

Iran phóng tên lửa dữ dội nhất từ đầu chiến sự

Rạng sáng 11/3 theo giờ địa phương, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này tiến hành “đợt tấn công dữ dội nhất” kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Ngay sau đó, Israel và các quốc gia vùng Vịnh phải “căng mình” tiến hành các cuộc đánh chặn tên lửa và UAV bay vào lãnh thổ.

Theo video mà CNN có được, hiện lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã tiến hành di chuyển một số thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD từ Hàn Quốc sang Trung Đông, nhằm tăng cường năng lực phòng không cho khu vực.

CNN chưa thể xác nhận điểm đến cuối cùng của hệ thống này. Dù vậy, động thái này cho thấy áp lực chống trả tên lửa và UAV của Iran là không hề nhỏ.

Tàu hàng trúng đạn, bốc cháy ở eo biển Hormuz

Theo hãng tin AP, ngày 11/3, một quả đạn đánh trúng con tàu đang di chuyển qua tuyến hàng hải thuộc eo biển Hormuz, khiến lửa bùng lên dữ dội trên boong.

Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Mỹ mở cuộc tấn công nhằm vào một nhóm tàu rải thủy lôi của Iran - những phương tiện được cho là có khả năng đe dọa lối vào vùng Vịnh.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận con tàu bị tấn công ở khu vực phía bắc Oman, ngay trong lòng eo biển Hormuz. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi tàu.

Cho đến nay, Tehran chưa lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Iran nhiều lần bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền hoạt động trong và quanh eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Trước đó, UKMTO cũng ghi nhận một vụ tấn công khác nhằm vào một tàu vận tải ngoài khơi Ras Al Khaimah thuộc UAE.

Iran dọa đánh vào các ngân hàng Mỹ và Israel

Iran cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các trung tâm kinh tế và ngân hàng liên quan đến Mỹ và Israel trong khu vực, nhằm đáp trả điều mà Tehran gọi là cuộc tấn công nhằm vào một ngân hàng của Iran, theo Al Jazeera.

Phát ngôn viên của Khatam al-Anbiya Headquarters - tổ chức mà Liên Hợp Quóc mô tả là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - cho biết “đối phương đã buộc chúng tôi phải mở rộng mục tiêu sang các trung tâm kinh tế và ngân hàng thuộc Mỹ và chế độ Do Thái trong khu vực”.

Cơ quan này đồng thời đưa ra cảnh báo rằng người dân trong khu vực không nên ở trong phạm vi bán kính 1 km quanh các ngân hàng, hàm ý nguy cơ các cơ sở tài chính có thể trở thành mục tiêu tấn công trong thời gian tới.

Các “ông lớn” công nghệ Mỹ lọt tầm ngắm của Iran

Truyền thông nhà nước Iran ngày 11/3 cho biết các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công mới của Tehran trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang.

Danh sách các mục tiêu tiềm năng do hãng tin bán chính thức Tasnim công bố với tiêu đề “Những mục tiêu mới của Iran”, trong đó nêu tên nhiều văn phòng khu vực, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và cơ sở phát triển công nghệ của các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Đông.

Iran nhắm Google, Amazon, Nvidia trong “chiến tranh hạ tầng” mới. Ảnh: Reuters

Theo nội dung được đăng tải, khi cuộc chiến trong khu vực mở rộng sang “chiến tranh hạ tầng”, phạm vi những mục tiêu mà Iran coi là hợp pháp cũng sẽ ngày càng rộng hơn.

Danh sách này đề cập tới các cơ sở được cho là liên quan tới nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ như Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle và Palantir Technologies tại Israel và nhiều địa điểm khác trong khu vực, bao gồm Dubai và Abu Dhabi.

Hiện các công ty công nghệ trên chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) từng tiến hành một số hoạt động nhằm vào các cơ sở hạ tầng công nghệ của Mỹ trong khu vực. Truyền thông Iran cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào trung tâm dữ liệu của Amazon tại Bahrain vào tuần trước, trong khi hai cơ sở khác của Amazon tại United Arab Emirates cũng từng bị UAV Iran nhắm mục tiêu.

Mỹ gặp khó khi rà phá thủy lôi Iran

Theo các nguồn tin quân sự, Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Lúc này, năng lực rà phá thủy lôi của Hải quân Mỹ được quan tâm đặc biệt và bất ngờ lộ ra một vài "tín hiệu buồn".

Theo các nguồn tin quân sự chia sẻ với CNN, hải quân Mỹ đã cho ngừng hoạt động các tàu quét mìn chuyên dụng tại vịnh Ba Tư từ tháng 9/2025.

Khi đó, cả 4 tàu chuyên thực hiện nhiệm vụ rà phá thủy lôi neo tại căn cứ của Mỹ ở Bahrain đều bị cho “nghỉ hưu”, chuyển về Mỹ, hiện đang chờ tháo dỡ.

Đầu năm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ (NAVCENT) cho biết nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại vùng Vịnh sẽ được chuyển cho 4 tàu tác chiến ven bờ (LCS) sắp được triển khai tới khu vực.

Các tàu này sẽ thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ: tác chiến trên mặt nước và rà phá thủy lôi.

Tàu LCS của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy.

Tuy nhiên, theo CNN, đội tàu LCS của Mỹ với khoảng 30 tàu chiếc đang hoạt động, từ lâu đã bị nghi ngờ về độ tin cậy. Một số chuyên gia quân sự thậm chí đã “chế” tên LCS thành “Little Crappy Ships” (tàu nhỏ kém chất lượng).

Thậm chí, LCS bị coi là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử đóng tàu quân sự của Mỹ. Một số mẫu LCS đời đầu đã bị cho “nghỉ hưu” chỉ sau vài năm phục vụ. Theo CNN, ít nhất 3 tàu LCS đã có mặt tại vịnh Ba Tư.

Ông Carl Schuster, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, cho rằng việc triển khai tàu LCS tới eo biển Hormuz có thể “mang tính trình diễn nhiều hơn tính thực tế”. “Chắc Hải quân Mỹ định đem các tàu LCS ra sử dụng để khiến chúng trông có vẻ hữu ích và để bào chữa cho chi phí lớn từng dành cho đội tàu này”, ông Schuster nói.

Mỹ phá hủy tàu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên X đoạn video ghi lại một số vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu hải quân và tàu rải thủy lôi của Iran. Các vụ tấn công diễn ra ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 10/3 theo giờ địa phương.