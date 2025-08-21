Lãnh địa của TV MiniLED

Với các loại TV kích thước lớn, MiniLED vẫn là lựa chọn được ưa chuộng hơn nhờ giá mềm và độ bền.

Ngoài chất lượng hình ảnh, kích thước lớn vẫn là một trong những yếu tố được ưa chuộng khi chọn TV. Người dùng trong nước có xu hướng tìm kiếm sản phẩm lớn, khi mức cơ bản của thị trường hiện tại là 55 inch. Thực tế, kích thước TV tỉ lệ thuận với trải nghiệm. Thứ hạn chế khách hàng là kích thước phòng khách và số tiền có thể chi tiêu.

Để cân đối giữa hai yếu tố này, công nghệ LED vẫn là giải pháp người dùng đáng lưu tâm. Giải pháp tuy hạn chế về hiển thị so với OLED, nhưng độ bền đã được chứng minh cùng số tiền phải trả thấp hơn đáng kể. Cùng số tiền, người dùng cũng có thể chọn thương hiệu lớn để an tâm, thay vì các hãng mới.

Gần đây, LG giới thiệu mẫu QNED86, có kích thước lớn nhất 100 inch. Tuy nhiên, giá của mẫu này chỉ bằng phân nửa OLED cùng kích thước. Ngoài lớn, TV vẫn có đủ WebOS, điều khiển chuột bay, độ sáng cao và AI hiện đại.

Được gì khi chọn TV lớn

Các thiết bị hiện đại vẫn xoay quanh màn hình để hiển thị nội dung. Trong đó, nhu cầu được xem ở kích thước lớn luôn tồn tại. Giới hạn công nghệ là thứ khiến chúng chưa thể phình ra thêm. Ví dụ, khi cần điện thoại lớn hơn, các hãng phải tìm đến giải pháp gập. Muốn xem nội dung trên màn hình trên thiết bị nhỏ, giải pháp thực tế ảo ra đời.

Để đẩy trải nghiệm lên một tầm cao mới, người ta sẵn sàng chi hàng tỷ USD để xây nhà hát Sphear ở Las Vegas, nơi có phòng xem màn hình lấp đầy đến tận trần.

Do vậy, kích thước lớn luôn nằm trong danh sách ưu tiên khi chọn TV, bên cạnh chất lượng hiển thị, công nghệ đi kèm. Mẫu QNED86 được tạo ra để phục vụ nhu cầu này. Kích thước 100 inch của nó phù hợp với những phòng khách rộng, được gắn lên tường, giấu dây trang nhã. Một sản phẩm như vậy sẽ cân đối với không gian lớn và giúp nâng cấp trải nghiệm xem.

QNED86 tạo ra trải nghiệm đắm chìm nhờ kích thước lớn.

Về con số, QNED86 sẽ to hơn 75 inch phổ thông khoảng 25%. Nhưng thực tế, một chiếc TV 100 inch gấp đôi về diện tích sử dụng.

TV lớn còn tái tạo trải nghiệm “đắm chìm”. Cảm giác này xuất hiện khi xem phim ở rạp, khi màn chiếu lớn phủ rộng, kèm với không gian tối, giúp tập trung vào nội dung, hình ảnh hơn. Trải nghiệm này có thể được giả lập khi xem trên mẫu TV 100 inch của LG. Tương tự cho mục đích chơi game, những kiểu trò chơi đua xe tiết tấu nhanh sẽ chân thực nhất khi có phần hiển thị phủ hết tầm mắt (POV) của người dùng. Với kích thước siêu lớn, QNED86 tạo ra được điều này ở khoảng cách ngồi dưới 3m.

TV hỗ trợ tốt chức năng chơi game.

Để hỗ trợ nhóm khách này, TV được trang bị sẵn HDMI 2.1, băng thông rộng hơn chuẩn thường dùng. QNED86 cũng có tần số quét tối đa 144 Hz, hỗ trợ các console và PC đời mới. Tuy nhiên, tốc độ phản hồi cao của nó khiến việc chơi game FPS “hardcore” không khả thi.

80% chất lượng OLED

LG nổi tiếng là hãng bán TV OLED nhiều nhất thế giới. Họ quảng cáo mức độ ưu việt của công nghệ này so với LED thường. Điều này không đồng nghĩa mẫu QNED của họ có khả năng hiển thị kém. Khác với TV LED thường, sản phẩm được đề cập có sự hỗ trợ của đèn nền MiniLED và giải pháp hình ảnh Dynamic QNED Color.

Hàng trăm bóng LED nhỏ điều chỉnh được cấp nguồn cục bộ giúp điều chỉnh độ sáng linh hoạt theo từng vùng hiển thị. Tổng thể, TV đạt hơn 1.300 nit, cao hơn tiêu chuẩn cần thiết để hiển thị ngoài trời. Năm nay, LG không dùng Quantum Dot mà can thiệp bằng giải pháp khác để xử lý màu sắc. Công nghệ mới vẫn đảm bảo khả năng phủ 100% dải màu. Trong đó, việc bị nhạt màu khi ở độ sáng cao cũng không xuất hiện.

Có chất lượng hiển thị tốt, QNED chỉ còn thua OLED ở tương phản và hiện tượng blooming.

Nếu không đặt cạnh một chiếc TV OLED cao cấp, người dùng sẽ dễ dàng hài lòng với khả năng hiển thị của sản phẩm này. Khác biệt chủ yếu nằm ở tương phản và màu đen. Sự sặc sỡ đặc trưng của OLED một phần đến từ tương phản cực cao giữa các dải màu. Nên TV dùng công nghệ này tái hiện kiểu màu trong trẻo hơn. Ngoài ra, màu đen của nó là tuyệt đối.

Hai điểm này QNED86 vẫn chưa thể vượt qua. Nó không có sự “trong vắt” của C5 hay G5. Đồng thời, vẫn còn một chút blooming khi hiện nội dung sáng trên nền đen. Quy ra ra trên giá thành, người dùng phải trả thêm hàng trăm triệu đồng cho OLED có kích thước tương đương.

Dùng đèn nền, sản phẩm cũng không thể mỏng dính tường như G5, M5. Nhưng độ mỏng này không gây phiền hà trong quá trình sử dụng. Kích thước giới hạn một phần chức năng loa của TV ở mức đủ nghe, không ấn tượng. Người dùng tiêu chuẩn cao có thể mua thêm loa thanh của hãng, thiết kế đồng bộ và giả lập âm thanh không gian như xem phim ngoài rạp.

Dành cho ai?

TV đời mới có thêm AI, remote đổi thiết kế.

Với giá 100 triệu đồng, QNED86 là lựa chọn phù hợp cho khách hàng cần TV lớn cho những không gian rộng. Sản phẩm yêu cầu mức đầu tư dễ chịu hơn đáng kể so với OLED cùng kích thước. Người dùng chọn mẫu mới cũng nhận được các nâng cấp AI, remote và WebOS mới như dòng M5 đắt tiền. LG cũng nổi tiếng ở Việt Nam với việc có hậu mãi tốt.

Nếu ưu tiên chất lượng hình ảnh, OLED kích thước 75 inch như G5 phù hợp hơn. Ngoài ra, người dùng cũng có một số lựa chọn MiniLED từ Samsung như QN90F hoặc Sony Bravia 9.