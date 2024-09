Lãnh đạo nhiều nước bày tỏ đoàn kết, đồng hành với Việt Nam

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và gửi lời thăm hỏi chân thành tới nhân dân vùng bị nạn; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ chiến thắng thiên tai, sớm khôi phục đời sống, sản xuất bình thường.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia mong nhân dân Việt Nam sớm vượt qua những mất mát đau thương, ổn định cuộc sống; bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, khẳng định sự đoàn kết giữa hai nước và Cuba sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev gửi lời chia buồn tới gia quyến và người thân của những người đã thiệt mạng, và cầu mong những người bị nạn sớm bình phục.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân Việt Nam; chúc Việt Nam sớm khắc phục hậu quả của bão và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida gửi lời động viên chân thành nhất đến người dân bị thiệt hại do cơn bão; mong các địa phương bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra và khẳng nước Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev; Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh; Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi; Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra; Tổng thống Palestine, Chủ tịch BCH TƯ Tổ chức Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas; Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và Tổ chức UNESCO cũng gửi thư, điện thăm hỏi và chia buồn với những tổn thất, ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 Yagi gây ra với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Trung Quốc, Cuba, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungary đã gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Chính phủ nhiều nước đã thông báo cung cấp viện trợ trị giá hàng triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko cho biết Chính phủ Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn do do bão số 3 gây ra.

