Lãnh đạo mới của Iran bị tấn công trong đợt không kích mới nhất

Israel ngày 3/3 xác nhận đã tiến hành không kích một tòa nhà tại thành phố Qom của Iran, nơi các giáo sĩ cấp cao được cho là đang tập trung để bầu chọn Đại giáo chủ mới.

Mỹ sắp mở đợt tấn công lớn vào Iran trong 24 giờ tới

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đã làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran và đang chuẩn bị bước sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch.

Theo quan chức này, đợt tấn công đầu tiên được đánh giá đã đạt mục tiêu làm suy yếu năng lực phòng thủ của Tehran. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung mạnh hơn vào việc phá hủy khả năng sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và năng lực hải quân của Iran.

Một tên lửa phóng từ Iran bị đánh chặn trên bầu trời Ashkelon, Israel, ngày 4/3/2026. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, nguồn tin cũng lưu ý kho dự trữ một số loại tên lửa của Mỹ đang giảm dần, đặc biệt là tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa đánh chặn SM-3.

Trước đó, ngày 2/3, Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đang chiếm ưu thế trong chiến dịch nhằm vào Iran, nhưng cảnh báo các đợt tấn công quy mô lớn hơn có thể vẫn đang ở phía trước.

Israel không kích địa điểm họp bầu Đại giáo chủ Iran

Theo nguồn tin quốc phòng Israel, địa điểm bị tấn công liên quan tới Hội đồng Chuyên gia, cơ quan gồm 88 thành viên có thẩm quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao của Iran. Tuy nhiên, chưa rõ có bao nhiêu thành viên của cơ quan này có mặt tại thời điểm xảy ra vụ không kích.

Hình ảnh tòa nhà của Hội đồng Chuyên gia Iran tại Qom, Iran, bị phá hủy trong đoạn video được lấy từ mạng xã hội và phát hành ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel cho biết đây là một phần của đợt tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng Iran, đánh dấu ngày thứ tư của chiến dịch quân sự chống Tehran.

Cùng ngày, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại khu vực phía Đông và Đông Nam Tehran. Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch ngày 28/2, Israel đã thực hiện ít nhất 9 đợt tấn công vào Iran.

Cũng trong ngày 3/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã tiêu diệt tướng Davoud Ali Zadeh, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người bị cáo buộc phụ trách các hoạt động của Tehran tại Lebanon.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn trúng hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD thứ hai của Mỹ tại Tây Á.

Lãnh đạo mới của Iran bị tấn công trong đợt không kích mới nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc không kích mới nhất của Mỹ và Israel đã nhắm vào nhóm lãnh đạo mới của Iran.

"49 người đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên. Và tôi đoán hôm nay có thêm một cuộc tấn công nữa nhằm vào lãnh đạo mới và có vẻ như đó cũng là một cuộc tấn công khá mạnh", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 3/3 theo giờ địa phương.

Ảnh vệ tinh cận cảnh cho thấy Bộ Tình báo Iran vào ngày 3/3/2026, sau khi bị hư hại trong các cuộc tấn công. Nguồn: Vantor

Ông Trump khẳng định kho dự trữ vũ khí của Mỹ vẫn dồi dào, trong khi Iran đang dần cạn kiệt vũ khí và các bệ phóng tên lửa do liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, một số báo cáo trước đó của truyền thông Mỹ cho rằng kho dự trữ một số loại tên lửa của Washington đang chịu áp lực do cường độ chiến dịch quân sự ngày càng cao.

Theo các nguồn tin quân sự, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel từ cuối tháng 2 đã phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa và cơ sở sản xuất vũ khí của Iran.

Tehran trước đó được cho là sở hữu khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo và đang tìm cách mở rộng kho vũ khí này, trong khi xung đột hiện nay đã khiến Iran phải phóng hàng trăm tên lửa để đáp trả các đòn tấn công trong khu vực.

Tư lệnh Mỹ: Chúng tôi đã bắn hạ tất cả những gì có thể bắn vào chúng tôi

Quân đội Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran trong chiến dịch quân sự đang diễn ra nhằm vào nước này, trong đó có cả một tàu ngầm, theo tuyên bố của chỉ huy lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong một đoạn video công bố ngày 3/3.

“Hiểu một cách đơn giản, chúng tôi tập trung bắn hạ tất cả những gì có thể bắn vào chúng tôi”, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Ông cho biết các máy bay ném bom B-2 và B-1 đã thực hiện những “cuộc tấn công chính xác, không gặp kháng cự”.

“Chúng tôi cũng đang đánh chìm hải quân Iran - toàn bộ hải quân của họ”, ông nói thêm. “Cho đến nay, chúng tôi đã phá hủy 17 tàu của Iran, trong đó có chiếc tàu ngầm hoạt động hiệu quả nhất của họ, hiện đã bị thủng một lỗ lớn ở thân”.

Ông Cooper cho biết trong nhiều thập kỷ, chính quyền Iran đã quấy rối hoạt động vận tải quốc tế. “Hiện tại không còn một tàu Iran nào hoạt động trên Vịnh Arab, Eo biển Hormuz hay Vịnh Oman”, ông nói. “Và chúng tôi sẽ không dừng lại”.

Những phát biểu của ông Cooper được đưa ra sau bốn ngày kể từ khi Mỹ mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mang tên "Cơn thịnh nộ kinh hoàng". Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc phá hủy Hải quân Iran là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch. Theo ông Cooper, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ và hơn 200 máy bay chiến đấu đang tham gia nhiệm vụ, với các cuộc không kích diễn ra liên tục 24/7.

Để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái. Tuy nhiên, ông Cooper cho rằng khả năng tấn công của Tehran “đang suy giảm”.

Đã quá muộn để đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 tuyên bố hiện đã “quá muộn” để đàm phán với Iran, dù Tehran được cho là đang bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, nhiều năng lực quân sự và bộ máy lãnh đạo của Iran đã bị phá hủy.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ hai ngày sau khi ông nói sẵn sàng đối thoại, trong lúc chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Trump phát biểu ngày 3/3 tại Nhà Trắng trong cuộc họp báo đầu tiên về tình hình tại Iran sau cuộc không kích. Ảnh: ABC News

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh con đường duy nhất để chấm dứt giao tranh là Mỹ và Israel phải dừng các hành động mà Tehran gọi là “gây hấn quân sự”.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức ở một trường học tại Tehran bị hư hại sau các đợt không kích, ông Baghaei khẳng định: “Hành động quân sự này không phải lựa chọn của chúng tôi. Lựa chọn của chúng tôi luôn là ngoại giao”. Ông cho rằng để chấm dứt xung đột, trước hết cần chặn đứng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Quan chức Iran cũng nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có trách nhiệm xử lý tình hình, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động trước khi xung đột lan rộng ra toàn bộ khu vực Tây Á.

Ông Trump cân nhắc bảo vệ tàu đi qua eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và các bảo đảm tài chính cho toàn bộ hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là các tuyến vận tải đi qua khu vực vùng Vịnh.

Ông cũng nói thêm rằng nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

"Dù thế nào đi nữa, Mỹ sẽ bảo đảm dòng chảy năng lượng tự do cho thế giới. Sức mạnh kinh tế và quân sự của mỹ là lớn nhất trên Trái đất, sẽ còn nhiều hành động tiếp theo", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth về khả năng bảo vệ tàu đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó, quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố ngày 2/3 rằng “không một giọt dầu nào” sẽ được phép đi qua Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.

Một cố vấn của chỉ huy lực lượng này nói trên truyền hình nhà nước Iran rằng Tehran sẽ “thiêu rụi” bất kỳ con tàu nào tìm cách đi qua eo biển. Lưu lượng tàu thuyền tại đây đã giảm mạnh sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng cảnh báo các tàu tránh xa khu vực vào cuối tuần qua, dù Iran chưa đưa ra lời đe dọa trực tiếp trước đó.

Thị trường dầu mỏ và khí đốt tự nhiên tiếp tục biến động mạnh khi giao tranh làm gián đoạn các tuyến vận chuyển và gây hư hại cơ sở sản xuất năng lượng. Công ty năng lượng nhà nước Qatar cho biết sẽ dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), khiến một phần lớn nguồn cung nhiên liệu này trên toàn cầu bị cắt giảm.

Chiến sự có thể kéo dài trong nhiều tuần

Trong ngày 2 và 3/3, Iran đã mở rộng các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao khác trong chính quyền phát tín hiệu rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran có thể leo thang và kéo dài trong nhiều tuần hoặc hơn.

Trong khi máy bay Mỹ và Israel liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran ngày 2/3, giao tranh cũng lan sang Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah, đồng minh của Iran, phóng rocket vào Israel, khiến Israel đáp trả bằng các cuộc không kích vào các cứ điểm của Hezbollah ở khu vực ngoại ô Beirut.

Rạng sáng 3/3, quân đội Israel cho biết họ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Iran và Lebanon, nhắm vào các trung tâm chỉ huy và kho vũ khí của Hezbollah ở thủ đô Beirut.

Thiệt hại sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran, tại Bnei Brak, Israel, ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không của nước này đang “đối phó với một loạt tên lửa đạn đạo” từ Iran.

Chỉ vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Arab Saudi thông báo Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị hai máy bay không người lái tấn công, gây ra một “đám cháy nhỏ” và thiệt hại nhẹ. Đại sứ quán đã phải đóng cửa trong ngày 3/3.

Tại Washington ngày 2/3, ông Trump đưa ra khung thời gian mở cho chiến dịch quân sự của Mỹ.

“Bao lâu cũng được, miễn là cần thiết”, ông nói trong sự kiện công khai đầu tiên kể từ khi các cuộc không kích Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu.

“Ngay từ đầu chúng tôi đã dự tính khoảng bốn đến năm tuần, nhưng chúng tôi có khả năng kéo dài lâu hơn rất nhiều”. Cuối ngày 3/3, tại Điện Capitol, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên rằng “những đòn tấn công nặng nề nhất của quân đội Mỹ vẫn chưa diễn ra”.

Tờ New York Post cũng đưa tin ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 2/3: “Tôi không né tránh việc triển khai bộ binh. Nhiều tổng thống thường nói ‘sẽ không có bộ binh trên mặt đất’. Tôi thì không nói như vậy”.

Lầu Năm Góc ngày 2/3 cho biết số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran đã tăng lên 6 người. Ba máy bay chiến đấu Mỹ cũng bị hệ thống phòng không Kuwait bắn hạ trong một sự cố mà quân đội Mỹ mô tả là “có vẻ như bắn nhầm đồng minh”. Toàn bộ 6 phi công trên các máy bay F-15 đã kịp nhảy dù và được cứu an toàn, quân đội Mỹ cho biết.

Lãnh đạo Iran vẫn cứng rắn

Các lãnh đạo Iran vẫn tỏ thái độ cứng rắn. Quan chức an ninh hàng đầu của nước này, ông Ali Larijani, bác bỏ các thông tin cho rằng lãnh đạo mới của Iran đang tìm cách đàm phán với Washington, đồng thời chỉ trích ông Trump vì “những ảo tưởng hoang đường” và vì đã đẩy Trung Đông “vào hỗn loạn”. Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội ngày 2/3, ông nói Iran “đã chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài”.

Hơn 550 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi chiến sự bắt đầu, theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran. Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 31 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Tại Israel có ít nhất 10 người thiệt mạng và tại các quốc gia vùng Vịnh có 6 người chết, trong đó có dân thường, kể từ ngày 29/2.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy xung đột đang lan rộng tại Trung Đông, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết không quân nước này đã bắn hạ 2 máy bay ném bom Su-24 xuất phát từ Iran.

Đây là báo cáo đầu tiên cho thấy Iran, ngoài việc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia vùng Vịnh và Israel để trả đũa chiến dịch Mỹ - Israel, còn điều máy bay chiến đấu xâm nhập không phận các nước này.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã gây ra nhiều vụ nổ tại Iraq, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và các nước khác nơi Mỹ có căn cứ quân sự. Lãnh đạo Iran cho biết các cuộc tấn công nhằm vào tài sản của Mỹ, nhưng chúng cũng đã đánh trúng sân bay quốc tế Dubai, các khách sạn và nhiều cơ sở hạ tầng dân sự và kinh tế khác.