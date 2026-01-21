Lãnh đạo Đảng nhiều nước đánh giá cao Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân cả nước mà còn thu hút sự chú ý của chính khách, lãnh đạo các đảng ở các nước.

Đại hội Đại hội XIV của Đảng được dư luận quốc tế quan tâm như một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng những chiến lược phát triển lớn của đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc.

"Lào tin tưởng Đại hội XIV tiếp tục đề ra những định hướng đúng đắn, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn nữa".

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Champasak (Lào) Alounxay Sounnalath đánh giá sâu sắc về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2021-2025, cũng như ý nghĩa của Đại hội XIV và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào trong thời gian qua, cùng những kỳ vọng trong giai đoạn 2026-2030.

Ông Alounxay Sounnalath cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa bước ngoặt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, gắn với tổng kết 40 năm công cuộc Đổi mới và kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng.

Đại hội xác định rõ quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ, tự lực tự cường, tự tin đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu hòa bình, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và tiến lên chủ nghĩa xã hội vững chắc.

Ông Alounxay Sounnalath cũng tin tưởng thành công của Đại hội XIV sẽ góp phần phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực và trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane đánh giá Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Lào và Việt Nam.

Ông tin tưởng đại hội sẽ tiếp tục đề ra những định hướng đúng đắn, đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

"Việt Nam đã đạt những kết quả xuất sắc dưới sự lãnh đạo của Đảng".

Phó Chủ tịch thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), Nghị sĩ Dmitry Georgievich Novikov trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nga. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại Nga

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), nghị sĩ Dmitry Georgievich Novikov, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo của xã hội Việt Nam, định hình tầm nhìn phát triển.

Đảng đề ra các mục tiêu kinh tế - xã hội, các mục tiêu chính trị, cũng như sự phát triển của khoa học, giáo dục, y tế và văn hóa ở Việt Nam. Và trong tất cả các lĩnh vực này, Việt Nam đã đạt được những kết quả xuất sắc.

Nghị sĩ Novikov bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội XIV của Đảng được tổ chức ở cấp độ tư tưởng, chính trị và tổ chức cao. Các mục tiêu được đặt ra sẽ củng cố Đảng, giúp Đảng phát triển, tiến lên, giúp Chính phủ và nhân dân đạt được những kết quả và thành công mới trong những năm tới.

Đồng thời, ông Novikov hy vọng những thành công của Đại hội XIV sẽ đi kèm với sự phát triển hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong khi đó, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của Đảng Nước Nga thống nhất (ER), ông Andrey Klimov, đánh giá Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực đời sống quốc gia.

Do vậy Đại hội XIV không chỉ quyết định các hướng đi chính trong sự phát triển của Việt Nam, mà còn định hình phần lớn phương thức và cách thức quản lý đất nước.

Ấn Độ

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI): Việt Nam khẳng định chủ nghĩa xã hội năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja trả lời phóng viên TTXVN. Ảnh: Quang Trung/PV TTXVN tại Ấn Độ

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi đã khẳng định Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại này đối với tiến trình phát triển của Việt Nam cũng như phong trào cánh tả và tiến bộ trên thế giới.

Đánh giá về những ưu tiên mới được nêu trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIV, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ cho rằng việc đặt bảo vệ môi trường song hành với phát triển kinh tế-xã hội phản ánh nhận thức ngày càng sâu sắc của Việt Nam về những giới hạn sinh thái của tăng trưởng không kiểm soát, cũng như yêu cầu bảo vệ sinh kế của nhân dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Việc nâng cao vai trò của đối ngoại và hội nhập quốc tế cho thấy vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong một thế giới đa cực, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của đường lối đối ngoại độc lập, có nguyên tắc, vừa bảo vệ lợi ích dân tộc, vừa đóng góp tích cực vào hòa bình và hợp tác quốc tế.

Ông Doraisamy Raja cũng nhấn mạnh việc tái khẳng định vai trò của văn hóa, con người và khu vực tư nhân thể hiện cách tiếp cận phát triển toàn diện của Việt Nam.

Theo ông Doraisamy Raja, những ưu tiên này tạo nên một lộ trình nhất quán để Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành quốc gia phát triển, giàu mạnh, công bằng xã hội vào năm 2045.

Sri Lanka

Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân (JVP) cầm quyền ở Sri Lanka: Đại hội XIV là chất xúc tác để Việt Nam vươn mình

Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân (JVP) cầm quyền ở Sri Lanka, ông Tilvin Silva nhận định Đại hội XIV sẽ là dấu mốc lịch sử, tạo nền tảng cho một bước nhảy vọt mới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân (JVP) cầm quyền ở Sri Lanka Tilvin Silva. Ảnh: TTXVN phát

Tổng Bí thư JVP đặc biệt đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đây là nguồn cảm hứng nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam hiện đại.

Theo ông, chính những quyết sách chiến lược được thông qua tại các kỳ Đại hội trước đã đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng vững chắc ở châu Á.

Vì vậy, Đại hội XIV - với vai trò xác lập định hướng tư tưởng, chính trị và tổ chức của Đảng - sẽ tiếp tục là chất xúc tác giúp Việt Nam thích ứng chủ động với bối cảnh toàn cầu mới và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina: Việt Nam kiên định con đường đổi mới, vững vàng vượt qua thách thức.

Ông Marcelo Rodriguez, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires. Ảnh: Diệu Hương/PV TTXVN tại Buenos Aires

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Argentina, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx (CEFMA) của Đảng Cộng sản Argentina, ông Marcelo Rodriguez đã đánh giá cao về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong những thập kỷ qua, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Ông đánh giá đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam không ngừng được cải thiện, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục được củng cố và tăng cường, trong khi vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, thể hiện tinh thần nghiêm túc, kiên trì và toàn diện; dù là quá trình khó khăn, phức tạp, không tránh khỏi những ý kiến khác nhau, song đã khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và tinh thần tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico: Đại hội XIV là sự kiện mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Mexico. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez trong cuộc phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Mexico đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội XIV - sự kiện chính trị có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, lịch sử hiện đại của Việt Nam là minh chứng sinh động cho vai trò lãnh đạo kiên định, nhất quán và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội XIV, ông Alberto Anaya Gutiérrez cho rằng đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV không chỉ có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm sau gần một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, mà còn là diễn đàn để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, định hướng và các khâu đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đề cập đến quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico khẳng định đây là mối quan hệ hữu nghị và khăng khít, được xây dựng và vun đắp trên nền tảng của sự tương đồng sâu sắc về lý tưởng và mục tiêu.

Cả hai đảng đều xuất phát từ khát vọng đấu tranh vì độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, công bằng xã hội và quyền lợi của nhân dân lao động; cùng chia sẻ niềm tin vào những giá trị tiến bộ, nhân văn của chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thụy Sĩ

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ: Đại hội Đảng XIV phát huy tinh thần quốc tế về tình hữu nghị và hợp tác.

Tổng Bí thư Massimiliano Ay (giữa) tại Đại hội Đảng Cộng sản Thụy Sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, ông Massimiliano Ay, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Geneva, đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong những thập kỷ qua, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Tổng Bí thư Massimiliano Ay bày tỏ kỳ vọng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ củng cố vị thế trên trường quốc tế bởi kinh nghiệm của Đảng rất phong phú và xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn ở phương Tây.

Ông đề xuất có các cuộc gặp gỡ giữa các đảng cộng sản châu Âu và các thể chế Việt Nam, các buổi đào tạo và cập nhật kiến thức về lĩnh vực chính trị-tư tưởng, cũng như trao đổi trong các lĩnh vực cụ thể hơn.

Ông nhấn mạnh các quốc gia xã hội chủ nghĩa cần giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm một cách hiệu quả hơn, thể hiện tiếng nói trên trường quốc tế.

Đây cũng là một yếu tố mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng và củng cố tinh thần của những người cộng sản.

Ông Massimiliano Ay nói thêm rằng Việt Nam và Thụy Sĩ cần thúc đẩy các hoạt động giao lưu ở nhiều cấp độ, không chỉ thương mại mà còn cả văn hóa và học thuật để người dân, đặc biệt là giới trẻ, có thể xích lại gần nhau hơn.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang chứng kiến nhiều chuyển động khó lường, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ tin rằng đây là thời điểm những người cộng sản đoàn kết và củng cố vai trò.

Belarus

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và quyền tự quyết phát triển của Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Đông Âu đã khẳng định Đại hội XIV Đang Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của Việt Nam mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đang tự quyết định vận mệnh và các ưu tiên phát triển của xã hội và nhà nước.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergey Syrankov. Ảnh: TTXVN phát

Ông bày tỏ tin tưởng đại hội sẽ đánh giá toàn diện việc thực hiện các nghị quyết nhiệm kỳ trước, đồng thời thông qua những văn kiện chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển đột phá trong các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, năng lượng hạt nhân và hiện đại hóa hạ tầng phục vụ người lao động.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 5 năm qua là kết quả của sự lãnh đạo hiệu quả, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời cho rằng việc nâng cao chất lượng sống và phát triển con người chỉ có thể thực hiện khi xã hội đoàn kết, ổn định.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus cho rằng việc tăng cường hợp tác liên đảng có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển.

Ông cho biết Việt Nam và Belarus đang hướng tới xây dựng lộ trình hợp tác liên đảng giai đoạn 2026-2030, bao gồm các dự án công nghiệp, kinh tế, khoa học - giáo dục, mở rộng kết nối giao thông và hàng không.

Belarus đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm đổi mới và xây dựng Đảng của Việt Nam, cũng như khả năng huy động khu vực doanh nghiệp tham gia thực hiện các chiến lược phát triển quốc gia.

Bỉ

Phó Tổng Bí thư Đảng Lao động Bỉ (PTB): Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn cảm hứng của phong trào tiến bộ quốc tế.

Phó Tổng Bí thư Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Phó Tổng Bí thư Đảng Lao động Bỉ Benjamin Pestieau nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần khẳng định và chứng minh giá trị, bản sắc cũng như năng lực lãnh đạo của mình trong suốt tiến trình lịch sử, trước hết là vai trò lãnh đạo cuộc kháng chiến anh dũng chống đế quốc Mỹ trong những năm 1960-1970, một cuộc đấu tranh không chỉ mang ý nghĩa giải phóng dân tộc đối với Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội XIV, ông Benjamin Pestieau cho rằng điều gây ấn tượng ngay từ đầu là khát vọng phát triển lớn lao mà Đại hội đặt ra, bao gồm phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời triển khai đường lối đối ngoại tích cực nhằm ngăn ngừa xung đột và xây dựng quan hệ quốc tế dựa trên tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển.

Theo ông, những định hướng này cho thấy tầm nhìn dài hạn và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Đề cập quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Bỉ, ông Benjamin Pestieau nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng Lao động Bỉ, thắng lợi của cuộc kháng chiến và sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, cùng với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với các sinh viên trẻ - những người sáng lập Đảng Lao động Bỉ trong bối cảnh phong trào Tháng Năm 1968.

Triển vọng quan hệ giữa hai Đảng được đánh giá là tích cực, khi cả hai cùng chung mục tiêu hiện thực hóa khát vọng của nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, thúc đẩy tiến bộ kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và gìn giữ hòa bình.