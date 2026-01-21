Truyền thông Campuchia ấn tượng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam

Truyền thông Campuchia đặc biệt ấn tượng với quyết tâm đạt mức tăng trưởng 2 con số của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.

Báo “Kampuchea Thmey Daily” ngày 20/1/2026 đăng tải bài viết với tiêu đề “Lãnh đạo cấp cao Việt Nam cam kết thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trên 10% bất chấp thách thức toàn cầu”.: Quang Anh/PVTTXVN tại Campuchia

Từ phiên trù bị đến Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 20/1, các cơ quan báo chí và truyền thông của Campuchia đăng tải nhiều chủ đề bài viết liên quan. Bên cạnh thông tin về công tác nhân sự và không khí diễn ra sự kiện cũng như lịch trình Đại hội, truyền thông Campuchia còn đặc biệt ấn tượng với quyết tâm đạt mức tăng trưởng 2 con số của quốc gia láng giềng trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bài viết xuất bản ngày 20/1 có tiêu đề “Lãnh đạo cấp cao Việt Nam cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 10% bất chấp thách thức toàn cầu”, tờ Kampuchea Thmey Daily dẫn phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cam kết đạt tăng trưởng kinh tế từ 10%/năm trở lên trong những năm cuối thập niên này, bất chấp các thách thức từ bên ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Đại hội diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, từ thiên tai, bão lũ đến dịch bệnh; các rủi ro an ninh truyền thống và phi truyền thống, cạnh tranh chiến lược gay gắt; biến động, đứt gãy chuỗi cung ứng, năng lượng, lương thực; cùng với những vấn đề nội tại tích tụ qua nhiều năm. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tinh gọn bộ máy, cải cách hệ thống hành chính, mở rộng thương mại quốc tế và củng cố nội lực để bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tờ báo hàng đầu của Campuchia bình luận, tuy Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 20% đối với hàng hóa Việt Nam song hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ vẫn tiếp tục khởi sắc. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang nỗ lực thúc đẩy thương mại với các đối tác khác.

Trang tin “Fresh News” ngày 19/1/2026 đăng bài phân tích quốc tế đề cập đến các mục tiêu trọng tâm đến năm 2030 của Việt Nam, khẳng định tăng trưởng và phát triển kinh tế là những ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Quang Anh - PVTTXVN tại Campuchia

Trước đó, trong một bài phân tích quốc tế xuất bản sau phiên trù bị Đại hội XIV, trang tin FRESH News của Campuchia cũng đề cập đến các mục tiêu trọng tâm của Việt Nam đến năm 2030. Bài phân tích viết: “Bất chấp bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn và khó đoán định, Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP hằng năm ít nhất là 10% trong giai đoạn 2026 - 2030”.

Trang tin có lượng độc giả hàng đầu Campuchia nhận định Việt Nam đang nỗ lực phát triển mô hình tăng trưởng kinh tế mới, với kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế và kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Trong bản tin xuất bản ngày 20/1 với tiêu đề “Việt Nam khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV: Quyết định Campuchia ấn tượng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam vận mệnh dân tộc, bầu ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 5 năm”, Đài Truyền hình quốc gia Campuchia (TVK) cho biết Đại hội đã chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự tham gia của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, sâu sắc, khó lường; trong nước đang triển khai mạnh mẽ các quyết sách chiến lược rất quan trọng, các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, đồng thời, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.