Lãnh đạo các nước chúc mừng phe bảo thủ Đức thắng cử

Kết quả cuộc bầu cử quốc gia Đức không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân Đức mà còn nhận được nhiều phản ứng từ các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Ông Friedrich Merz cùng các thành viên liên minh bảo thủ CDU/CSU trong đêm bầu cử tại Berlin, Đức ngày 23/2. Ảnh: Reuters.

Cuộc bầu cử quốc gia tại Đức vừa khép lại với chiến thắng thuộc về phe bảo thủ đối lập, đưa Friedrich Merz tiến gần hơn đến cương vị Thủ tướng. Đáng chú ý, đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD) cũng đạt được kết quả tốt nhất trong lịch sử của họ, theo Reuters.

Trước kết quả trên, nhiều nhà lãnh đạo từ Mỹ và các nước châu Âu đã gửi lời chúc mừng đến phe bảo thủ Đức trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/2: "Cũng giống như Mỹ, người dân Đức đã quá chán ngán với những chính sách thiếu thực tế, đặc biệt là về năng lượng và nhập cư. Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho nước Đức".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đăng bài chúc mừng trên mạng xã hội X: "Tôi vừa có cuộc trò chuyện với Friedrich Merz để chúc mừng ông ấy với chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử Đức".

Ông Emmanuel bày tỏ về sự tôn trọng tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước, đồng thời khẳng định Pháp và Đức sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đoàn kết để xây dựng một châu Âu mạnh mẽ và độc lập hơn, cùng nhau vượt qua những thách thức lớn của thế giới và khu vực trong bối cảnh đầy biến động hiện nay.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thì hoan nghênh cơ hội "tăng cường an ninh chung" với Đức: “Tôi mong chờ hợp tác với chính phủ mới để củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, tăng cường an ninh chung và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng bài chúc mừng liên minh bảo thủ CDU/CSU và lãnh đạo đảng Friedrich Merz với chiến thắng bầu cử quốc hội Đức. Ông Zelensky "mong muốn tiếp tục hợp tác với Đức để bảo vệ mạng sống, thúc đẩy hòa bình thực sự cho Ukraine và xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn".

"Chúc mừng Friedrich Merz với chiến thắng quan trọng trong cuộc bầu cử tại Đức. Đây là thời điểm then chốt cho an ninh chung của chúng ta. Tôi mong muốn được làm việc cùng ông để củng cố năng lực quốc phòng của châu Âu, một yếu tố then chốt trong tương lai", Tổng Thư ký NATO Mark Rutte chúc mừng trên X.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ca ngợi kết quả bầu cử quốc hội Đức là một “chiến thắng quan trọng”, không chỉ cho nước Đức mà còn cho cả châu Âu. Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala bày tỏ kỳ vọng vào một mối quan hệ hợp tác sâu rộng, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng mong muốn được hợp tác với chính phủ mới để củng cố thêm quan hệ đối tác vững chắc giữa hai nước.

Theo kết quả dự báo vào tối 23/2 (rạng sáng 24/2 giờ Hà Nội), liên minh bảo thủ CDU/CSU do Friedrich Merz dẫn dắt đã giành hơn 28% số phiếu bầu, vượt qua đảng SPD của Thủ tướng Olaf Scholz cũng như đảng cực hữu AfD. Với kết quả này, ông Merz dự kiến trở thành thủ tướng mới của Đức.

Tuy nhiên, trước khi chính thức nhậm chức, ông Merz cần thành lập một chính phủ liên minh. Nhà lãnh đạo CDU/CSU cam kết sẽ hoàn tất quá trình này trước ngày 20/4, mở đường cho một giai đoạn chính trị mới tại Đức.