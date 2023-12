Lãnh đạo Bình Dương thăm VĐV đạt HCV giải vô địch bi sắt thế giới

Chiều 8/12, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Trung tâm HLTĐTT tỉnh Bình Dương đã đến thăm nhà của 2 vận động viên Trịnh Thị Kim Thanh (huyện Nhà Bè, TP.HCM, đầu quân cho Bình Dương từ năm 2017) và Trần Thị Diễm Trang (quận 4, TP.HCM, đầu quân cho Bình Dương từ năm 2019), để thăm hỏi, chúc mừng thành tích huy chương vàng (HCV) tại Giải vô địch bi sắt thế giới năm 2023 vừa diễn ra tại Thái Lan.

Trước đó tối 27/11, đội tuyển bi sắt Việt Nam đã chạm trán với chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết nội dung bộ ba nữ tại Giải vô địch bi sắt thế giới 2023.

Bốn tuyển thủ của tuyển Việt Nam tranh tài nội dung này gồm Trịnh Thị Kim Thanh, Trần Thị Diễm Trang (Bình Dương), Thạch Thị Ánh Lan, Kim Thị Thu Thảo (Trà Vinh). Trận đấu đã diễn ra kịch tính, Việt Nam giành chiến thắng sít sao trước Thái Lan với tỉ số 13-12 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch thế giới.

Ngoài ra, vào tháng 8, hai vận động viên Bình Dương cùng đội tuyển Bi sắt Việt Nam đạt HCV cũng ở nội dung bộ ba nữ tại Giải vô địch bi sắt châu Á diễn ra tại Malaysia.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tặng hoa và quà chúc mừng, biểu dương 2 vận động viên Trịnh Thị Kim Thanh và Trần Thị Diễm Trang và gia đình.

Các lãnh đạo đã thăm hỏi, động viên và lắng nghe những chia sẻ, nỗ lực trong quá trình tập luyện, quyết tâm trong thi đấu để giành được thành tích vinh quang này, cũng như chia sẽ niềm vui và tự hào về kết quả đạt được của 2 vận động nữ vận động viên.

“Thành tích này là niềm tự hào cho bản thân vận động viên và địa phương, đồng thời đây cũng là niềm khích lệ, động lực vô cùng quý giá để các vận động viên Bình Dương tiếp bước, gặt hái thành công hơn nữa trong tương lai”, lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Các vận động viên đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các VĐV an tâm tập luyện, thi đấu mang về thành tích cao bản thân và địa phương cũng như quốc gia.

Thành quả mà Thể thao Bình Dương đạt được gần đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, định hướng hiệu quả, đúng đắn của lãnh đạo tỉnh và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương. Những ngày tháng cuối năm 2023 này, thể thao Bình Dương liên tục đón nhận tin vui không chỉ ở cấp quốc gia, khu vực mà cả những giải đấu cấp thế giới.

Ngoài HCV danh giá của các VĐV bi sắt, năm 2023 Bình Dương còn có các nhà vô địch thế giới như cơ thủ Bao Phương Vinh (billiards carom 3 băng); lực sĩ Hồ Huy Bình (thể hình); kỳ thủ Lại Lý Huynh (cờ tướng). Đây đều là những danh hiệu cao quý lần đầu tiên Bình Dương đạt được, trong đó billiards, cờ tướng, bi sắt là lần đầu tiên Việt Nam đạt được danh hiệu vô địch thế giới.

VĐV Bao Phương Vinh của Bình Dương nhận cúp vô địch tại giải billiards thế giới 2023. Đây là danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên của Billards carom 3 băng Việt Nam.

Thành công này cho thấy ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương đã đầu tư bài bản, quản lý chuyên nghiệp, khoa học, triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Bình Dương giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030”, là tiền đề để thể thao Bình Dương bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục đóng góp tích cực vào thành công chung của thể thao nước nhà.

