Bình Dương: Tăng trưởng kinh tế năm 2023 có sự chuyển biến rõ nét

Tại Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, ông Nguyễn Lộc Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo, năm 2023, Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 5,97%; GRDP bình quân đầu người đạt 172 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 66,26% - 23,71% - 2,64% - 7,39% (kế hoạch 67,0% - 23,09% - 2,49% - 7,42%).

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) có sự chuyển biến rõ nét, quý sau cao hơn quý trước; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của toàn nền kinh tế, chiếm 66,26% cơ cấu và đóng góp khoảng 70% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm. Khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định.

Thương mại và dịch vụ phục hồi nhanh ở tất cả các ngành, các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí diễn ra sôi động. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát. Tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa trong dịp lễ, Tết; nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên liệu thiết yếu luôn được bảo đảm nên giá cả hàng hóa ổn định, không có biến động lớn, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 303.853 tỷ đồng , tăng 13,5% so với năm trước.

Cơ cấu nội ngành công nghiệp cơ bản có chuyển biến tích cực, giảm dần ngành công nghiệp khai khoáng và từ các ngành thâm dụng lao động sang các ngành công nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng phải thu hẹp quy mô, thậm chí ngừng hoạt động nên Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước chỉ tăng 5,95% so với năm trước (năm 2022 tăng 8,8%, kế hoạch tăng > 8,7%).

Kim ngạch xuất khẩu đạt 31,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,3% so với năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 23,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 7%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 164.300 tỷ đồng , tăng 11% so với năm 2022.

Đến 30/11/2023, đầu tư trong nước đã thu hút 81.819 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (giảm 15,4% so với cùng kỳ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 65.567 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 712.000 tỷ đồng . Đầu tư nước ngoài thu hút 1 tỷ 467 triệu đô la Mỹ (đạt 81% kế hoạch, bằng 48% so với cùng kỳ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 4.211 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 40,3 tỷ đô la Mỹ.

Ngành Nông nghiệp từng bước chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tiếp tục cơ cấu lại theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn có cấp mã vùng trồng truy xuất nguồn gốc.

Đầu tư công đạt giá trị giải ngân cao hơn gần 9.400 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đến 01/12/2023, tổng giá trị giải ngân 14.065 tỷ đồng , đạt 64,5% kế hoạch tỉnh (cùng kỳ đạt 45,8% kế hoạch) và đạt 115,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Chất lượng quy hoạch từng bước được nâng cao và phát huy kết quả tích cực trên thực tiễn, tạo ra cơ hội, không gian phát triển mới khi thực hiện điều chỉnh và lập mới một số quy hoạch tại tỉnh. Trong năm đã tổ chức khởi công 02 gói thầu thuộc dự án thành phần 5 đường Vành đai 3; thường xuyên kiểm tra tiến độ, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn các dự án giao thông trọng điểm: Quốc lộ 13, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng; tiếp tục phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai các thủ tục đầu tư tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục hoạt động hiệu quả. Ước thu ngân sách đạt 73.257 tỷ đồng , đạt 98% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10% so với thực hiện năm 2022. Tổng chi cân đối ngân sách thực hiện 33.235 tỷ đồng , đạt 100% dự toán đầu năm.

Đề án Thành phố thông minh, Vùng Đổi mới sáng tạo Bình Dương được ICF vinh danh tiêu biểu năm 2023 (TOP1 ICF 2023). Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, trẻ em, người nghèo và công nhân lao động trong dịp lễ, Tết được triển khai thực hiện chu đáo. Tỉnh đã chi hơn 846 tỷ đồng cho dịp Tết Nguyên đán năm 2023, lễ 27/7 và Trung thu. Ngoài ra, xây dựng, sửa chữa 30 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 2 tỷ đồng . Các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội được quan tâm, tiếp cận, thụ hưởng các chính sách phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, học nghề, tìm việc làm để ổn định cuộc sống.

Các ngành thường xuyên nắm tình hình và tổ chức kết nối cung - cầu lao động cũng như hỗ trợ người lao động gặp khó khăn và chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Trong năm, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 35.569 lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 94.691 người; ước tạo việc làm tăng thêm cho 25.742 người (đạt 73,5% kế hoạch).

Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết hơn 1,3 triệu hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội; trong đó trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần 75.320 hồ sơ, trợ cấp thất nghiệp là 86.682 người với số tiền trợ cấp thất nghiệp đã chi là 1.992 tỷ đồng (tăng 390 tỷ đồng ).

Chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học và học sinh xếp loại khá, giỏi đều tăng so với năm học trước. Bình Dương đạt 31 giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2023. Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,75%; điểm trung bình chung các môn thi đạt 7,082 điểm, xếp hạng 02/63 tỉnh, thành phố.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, từng bước tháo gỡ khó khăn. Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực khám và điều trị bệnh cho người dân; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đưa Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường đi vào hoạt động. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát triển đổi tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ước tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế năm 2023 đạt trên 92%.

Các thiết chế văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo. Hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội, tôn giáo diễn ra sôi nổi, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Song song đó, thể thao thành tích cao đạt thứ hạng cao trong các giải thi đấu quốc gia và quốc tế. Đoàn thể thao tỉnh xếp hạng 8/65 toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9; cử vận động viên cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 đạt 09 huy chương các loại.

Hoạt động du lịch có sự khởi sắc; trong năm đã thu hút 2,5 triệu lượt khách (tăng 39% so với cùng kỳ), doanh thu đạt 1.695 tỷ đồng (tăng 21,1%).

Sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế xã hội toàn tỉnh, và định hướng theo mô hình Ba Nhà (Nhà nước – Nhà trường – Nhà Doanh nghiệp); tỉnh Bình Dương tự hào vì đã nhận được những danh hiệu đáng quý. Trong đó, một số danh hiệu tiêu biểu là Cộng đồng Thông minh của năm 2023 do tổ chức Cộng đồng Thông minh Thế giới công nhận vào tháng 10 tại New York, Giải thưởng về Giải pháp Quản lý, Điều hành Đô thị Thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chứng nhận.